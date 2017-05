Mit dem Fahrrad zu Luther Eine Gruppe Radfahrer aus Wehlen macht sich auf zum Kirchentag nach Wittenberg. Immer unter Begleitung des Reformators.

Los geht es nach Wittenberg. Pfarrer Michael Schleinitz und seine Mitstreiter beim Start in Wehlen. Unterwegs schließen sich noch mehr an. © Kristin Richter

Rund 25 Fahrradfahrer sind seit Mittwochabend im Auftrag des Herrn unterwegs. Die Radfahrerkirche in Wehlen ist Ausgangspunkt für eine Radtour unter Leitung des Pfarrerehepaares Brigitte und Michael Schleinitz. Bis zum Sonntag will die Truppe in Lutherstadt Wittenberg ankommen, um dort am großen Festgottesdienst zum Kirchentag teilzunehmen.

Mit Etappen zwischen 20 und 70 Kilometern radelt die Gruppe nach Sachsen-Anhalt. Los ging es am Mittwoch in Wehlen, wo sich die Ersten versammelten, um bis nach Dresden-Tolkewitz zu fahren. Dort übernachteten die Radler im Gemeindehaus und machten sich am Vormittag auf zur Frauenkirche, wo noch einmal 20 Mitfahrer dazustießen. „Unter den Radfahrern sind Konfirmanden, Gemeindemitglieder und auch unsere Tochter“, erzählt Michael Schleinitz. Sie folgen dem Lutherweg Sachsen und halten unterwegs an bedeutsamen Orten der Reformation, beispielsweise in Grimma, wo Martin Luther mehrfach im Augustinerkloster zu Gast war und in der Kloster- sowie in der Nicolaikirche predigte. Rasten werden die Radfahrer unterwegs auf Zeltplätzen und in Häusern von befreundeten Kirchgemeinden.

