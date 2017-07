Mit dem Fahrrad ins Geschäft Schon seit Monaten baut die Stadt Löbau Bänke und Fahrradständer ab. Grund ist der Tag der Sachsen. Senioren klagen, Händler greifen zur „Notwehr“.

Die Stadt Löbau hat wegen des Tags der Sachsen bereits massenhaft Fahrradständer und Ruhebänke aus der Innenstadt entfernt. Deshalb erlaubt Schuh-Händlerin Ines Hanke besorgten Kunden jetzt, ihre Räder einfach mit in den Laden zu nehmen. © Matthias Weber

Löbau. Mit dem Fahrrad Besorgungen in der Löbauer Altstadt erledigen – das ist in letzter Zeit für manchen zum Problem geworden. Die Stadt hat die Fahrradständer im Zentrum demontiert. Auch Ines Hanke hat den Rückbau der Infrastruktur schon zu spüren bekommen. Vor ihrem Schuhladen am Nicolaiplatz standen bis vor Kurzem zwei Fahrradständer. „Die hat, so weit ich weiß, vor Jahren schon die Werbegemeinschaft der Löbauer Händler da installiert. Richtig fest verankert im Boden.“ Schon im Juni hat der Bauhof sie ausgegraben. Hankes Kunden haben jetzt Angst um ihre Fahrräder. „Mein Laden ist groß“, sagt sie, „ich gestatte meinen Kunden schon, das Fahrrad mit in den Laden zu nehmen.“ Und das machen tatsächlich viele. Klar könne man ein Fahrrad abschließen, sagt Frau Hanke, aber die Leute wollen das lieber richtig anketten. Das ginge aber nur am Fahrradständer. Denn Fahrräder, die sind in Löbau nicht wirklich sicher. Ines Hanke berichtet, wie ihr vor Kurzem in Löbau-Süd Tacho, Akku und Lichter vom Fahrrad geklaut worden seien. „Das stand nur eine halbe Stunde vor einem Haus.“

Außer Fahrradständern sind auch Bänke aus dem Stadtbild entfernt worden. Drei Sitzbänke sind allein in der Inneren Zittauer Straße verschwunden – aber die Räumaktion betrifft die gesamte Stadt. Das ist der Preis, den besonders fußlahme Bürger jetzt schon für den „Tag der Sachsen“ vom 1. bis 3. September in Löbau zahlen müssen. Zum Fest wird die Innenstadt in einen Inneren und einen Äußeren Sperrkreis aufgeteilt. Alles, was den Aufbau und Ablauf des Festes in diesen Sperrkreisen behindert, muss vorläufig verschwinden. Das betrifft nicht nur Bänke und Fahrradständer, sondern auch Papierkörbe oder Verkehrsschilder.

Marcus Scholz, Pressesprecher der Stadt Löbau, erklärt auf Anfrage der SZ Hintergrund und zeitlichen Ablauf dieser Maßnahmen: „Die Mitarbeiter des Bauhofs können diese Arbeiten nur nach und nach erledigen. Man kann nicht kurz vor dem Fest alles auf einmal abbauen.“ Zahlreiche Bänke, so auch die in der Inneren Zittauer Straße, müssten auf Zeit weichen, weil dort am „Tag der Sachsen“ die „Vereins- und Hauptmeile“ verlaufe. Dafür müsse man ausreichend Platz schaffen.

Profitieren dürften vom Rückbau zum Fest für eine kurze Zeit vielleicht Löbaus Autofahrer. In den Sperrkreisen stehen nämlich auch etliche Parkuhren im Weg. „Die werden wir im August abbauen“, sagt Scholz. Den genauen Termin will er nicht verraten. Allerdings macht er keine Hoffnung, dass die Stadt schon gleich zu Beginn des Monats auf die Einnahmen aus den Groschengräbern verzichten möchte. „Das kann auch der 31. August werden.“

Buchhändlerin Diana Engemann mochte derweil dem Senioren-Drama vor ihrer Tür nicht länger zuschauen. Tag für Tag kämpften sich gebrechliche ältere Menschen mit Rollator an ihrem Buchladen „Lieschen“ in der Inneren Zittauer Straße vorbei, auf der verzweifelten Suche nach einem kleinen Rastplatz. Vergeblich. Frau Engemann schritt zur Samariter-Tat. Sie postierte eine kleine Holzbank vor ihrer Ladentür und pinselte darauf „Löbauer Ersatzbank“ – ein kleiner humorvoller Protest. Auch Ines Hanke findet, dass die Abbaumaßnahmen der Stadt ziemlich früh begonnen haben. „Es ist natürlich schwer abzuwägen“, sagt sie. Jetzt hat sie Sorge, dass Bänke und Fahrradständer noch länger brauchen, um aus dem Depot wieder auf die Straße zu kommen. Was als Erstes demontiert wurde, kommt womöglich zuletzt wieder an seinen angestammten Platz. „Und dann sagt der Bauhof am Ende, jetzt ist Winter, da muss der Einbau des Fahrradständers bis zum Frühjahr warten, fürchtet sie.

Wie viele Menschen in Löbau freut sich die Schuhhändlerin natürlich auf den „Tag der Sachsen“ – einen Erfolg für ihr eigenes Geschäft erwartet Ines Hanke dadurch aber nicht. „Wahrscheinlich rücken die Buden alle so nah an die Schaufenster ran, dass kein Besucher mehr was von unseren Läden sieht oder da reinkommt“, befürchtet Hanke, die selbst in der Werbegemeinschaft der Löbauer Händler aktiv ist: „Ich verspreche mir vom ,Tag der Sachsen‘ nichts.“

