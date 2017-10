Mit dem Fahrrad durch den Fürst-Pückler-Park Ab kommenden Montag steht die Oberlausitz eine Woche lang im Fokus des Nachmittagsmagazins „MDR um 4“. Den Auftakt macht dabei Bad Muskau.

„MDR um 4“ begleitet Parkmeister Bernd Witzmann im Fürst-Pückler-Park bei der Arbeit. © MDR

Landkreis. Die schönsten Landstriche der Oberlausitz will der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) ab dem 16. Oktober in seiner Nachmittagssendung „MDR um 4“ auf dem TV-Bildschirm vorstellen. Im Norden in Bad Muskau an der Grenze zu Brandenburg beginnt die Reise, die Tag für Tag weiter nach Süden bis nach Zittau führt. Dabei steht täglich ein anderer Standort im Mittelpunkt der Berichterstattung, werden Landschaften, Wirtschaft und das Leben in der Region näher beleuchtet. Zum Auftakt geht es in den Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau.

Dabei begleitet das MDR-Fernsehteam um Reporter Robert Rönsch den Parkmeister Bernd Witzmann. Dieser ist ständig auf seinem Fahrrad unterwegs, um dafür zu sorgen, das in der einzigen sächsischen UNESCO-Welterbe-Stätte alles seine Ordnung hat. Wobei den Sichtachsen als wichtigstem Element solcher Englischer Gärten das Hauptaugenmerk des Parkmeisters gilt. (szo)

Der Beitrag über den Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau zeigt das Nachmittagsmagazin „MDR um 4“ am kommenden Montag ab 16 Uhr aus.

