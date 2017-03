Mit dem Fahrrad auf dem Pilgerweg

Heinz Proft aus Oberfrauendorf ist im vergangenen Jahr mit dem Fahrrad aus dem Osterzgebirge in den spanischen Pilgerort Santiago de Compostela gefahren. Für ihn, der damals 72 Jahre alt war, ist es die Reise seines Lebens gewesen, erzählte er danach der Sächsischen Zeitung. 25 Tage war er dabei im Sattel. Sein Weg hat ihn durch Bayern, die Schweiz, über Südfrankreich und die Pyrenäen nach Nordspanien geführt. Dort liegt das berühmte Grab des Apostels Jakob, zu dem die Menschen aus ganz Europa seit Jahrhunderten pilgern. Von dieser Fahrt erzählt Proft nun am Freitag, dem 7. April, bei einem Vortrag in der alten Schäferei in Sadisdorf, wie Olaf Schwiteilo informiert. Er ist der Vorstandsvorsitzende des Vereins Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schäferei“. Der Verein, der das Dorfgemeinschaftshaus von der Stadt übernehmen will, erhofft sich dabei Einnahmen aus der Imbissversorgung, die helfen, das Projekt zu unterstützen. (SZ/fh)

Vortrag von Heinz Proft, am 7. April, 19 Uhr, in der alten Schäferei Sadisdorf, Frauensteiner Straße 50

