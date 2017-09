Mit dem Fäkalien-Wagen über die Grenze Diebe haben den Spezial-Multicar der Länderbahn vom Bahnhof Ebersbach gestohlen. Passanten entdeckten ihn auf tschechischer Seite.

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende am Bahnhof Ebersbach das Entsorgungsfahrzeug der Länderbahn für die Trilex-Züge gestohlen. Der Spezial-Multicar für die Entsorgung der Zugtoiletten war dort während der Bauarbeiten am Bahnhof Zittau stationiert. In der Nacht zum Montag, gegen 1 Uhr, informierte ein Mitarbeiter der Reinigungsfirma die Länderbahn-Leitstelle, dass das Fahrzeug am Bahnhof Ebersbach nicht mehr auffindbar sei. Die sofort verständigte Polizei in Zittau übernahm die Ermittlungen.

Kurz darauf informierte die Landespolizei die Länderbahn, dass die Polize in Tschechien nach Hinweisen von Passanten am Sonnabend ein solches Fahrzeug in Jirikov sichergestellt habe, teilt Jörg Puchmüller von der Länderbahn mit. Beim Prüfen des Kennzeichens stellte sich heraus, dass es der Multicar des Unternehmens ist. Nach einer kriminaltechnischen Untersuchung wird das Fahrzeug nach Deutschland überführt. „Bereits vor einigen Wochen gab es einen Einbruchsversuch, der allerdings misslang“, berichtet Puchmüller.

Er hätte keine Vermutung, wer hinter den Dieben stecken könnte. „Es ist schon komisch, dass man jetzt so etwas klaut“, sagt er. Schließlich gehöre ein Fäkalien-Fahrzeug nicht zur Zielgruppe dessen, was man weiterveräußern könne. Der Schaden hätte bei einem Diebstahl im fünfstelligen Bereich gelegen. (szo/tc)

