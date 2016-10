Mit dem Elektrorad über den Markt DA-Mitarbeiterin Helene Krause hat ein E-Bike getestet. Sie bleibt lieber bei ihrem konventionellen Fahrrad.

Helene Krause testet in Waldheim ein E-Bike. Möglich war das während einer Veranstaltung von Envia und Mitgas. © André Braun

Im großen Rathaussaal informiert der Energieversorger Envia über erneuerbare Energien und über Einsparmaßnahmen von Strom und Gas. Besucher können Elektrofahrräder ausprobieren. Ich mache den Test und greife zu einem Rad. Doch zuvor muss ich mir einen Fahrradhelm holen. Ohne geht gar nichts, denn Sicherheit muss sein. Während ich ihn aufsetzte, erklärt mir Hans-Friedrich Adamek, wie ich mit dem E-Bike umgehen muss. Adamek betreut im Auftrag der EnviaM den Stand mit den Elektrorädern. Das E-Bike hat keinen Rücktritt, sondern am Lenker zwei Bremsen. Der Elektromotor sitzt zwischen dem Gepäckträger und dem Hinterrad. An der Lenkstange ist ein kleiner Computer angebracht, mit dem man den Elektromotor ein- und ausschalten und die Geschwindigkeiten einstellen kann. Wenn der Computer blinkt, geht es in den negativen Bereich. Das heißt, der Elektromotor wird weniger beansprucht. Das ist meist beim Bergabfahren so. Vier Tempostufen gibt es an dem Fahrrad.

Als ich das Rad über einen Absperrkegel hebe, stelle ich fest, dass es ganz schön schwer ist. „Das stimmt“, bestätigt mir Hans-Friedrich Adamek. „Das ist nicht unbedingt etwas für Leute, die das Rad tagtäglich in den Keller tragen müssen.“ Beobachtet vom Standbetreuer schiebe ich das E-Bike über die Straße. Auf dem Markplatz steige ich auf. Mir wird etwas mulmig. Schließlich weiß ich als langjährige Radfahrerin nicht, wie das Elektrofahrrad regieren wird. Ich treten mehrmals in die Pedalen und schalte dann den Lenkercomputer auf Stufe eins. Trotz des Elektroantriebs muss ich weiter in die Pedalen treten. Anfangs spüre ich gar nichts. Als ich mutiger werde und eine höhere Geschwindigkeit einschalte, merke ich, wie ich, trotz gleichmäßigen Weitertretens, schneller werde. Auf Stufe vier saust das Rad ganz schön los. Ich drehe ein paar Runden auf den unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen. Dann hat sich mir ein Hindernis in den Weg gestellt. Ein Auto steht nicht richtig in der Parklücke. Weil das Heck des Fahrzeugs auf meine Fahrstrecke ragt und im Pflaster ein Absatz ist, muss ich absteigen. Ich will ja schließlich nicht stürzen. Nach ein paar weiteren Runden bringe ich das Elektrofahrrad zurück. Dort hat sich Steffen Blech eingefunden. Der ehemalige Bürgermeister von Waldheim erklärt, dass es bei dem E-Bike darauf ankommt, dass auf den Reifen genügend Luft ist, und dass die Gänge richtig eingestellt sind. 50 bis 75 Kilometer kann man mit einer Stromladung auf der höchsten Stufe fahren. Dann muss der Akku neu aufgeladen werden. Das kann an einer ganz normalen Haushaltssteckdose geschehen. Wie Hans-Friedrich Adamek erklärt, haben die neuesten E-Bikes schon eine Reichweite von 100 Kilometern.

Mein Fazit: Ein Elektrofahrrad ist nicht schlecht. Allerdings bleibe ich lieber bei meinem konventionellen Fahrrad und treten in die Pedale. Schließlich muss man sich bewegen. Wenn ich das nicht will, kann ich ja mit dem Auto fahren.

