Mit dem Elektrobus zur Brandaussicht

Hohnstein will die touristische Infrastruktur weiter ausbauen und vor allem auch Möglichkeiten schaffen, die Innenstadt zu beleben. Derzeit wird offenbar an einer alternativen Lösung zur Brandkutsche gearbeitet. Untersucht wird, ob ein Elektrobus die Besucher zur Brandaussicht bringen kann. Diese soll dann über den Marktplatz und den Parkplatz Eiche bis zum Brand fahren. Die Stadt verspricht sich davon auch eine Belebung der Innenstadt beziehungsweise des Marktes. Darüber hinaus wäre für die Besucher damit eine kleine Stadtrundfahrt verbunden. Eine solche Variante werde derzeit getestet. Die Straße zur Brandaussicht Hohnstein ist für den Fahrverkehr gesperrt. Deshalb verkehrt in der Saison eine Pferdekutsche. (SZ/aw)

