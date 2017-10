Mit dem E-Bike raus aus der Komfortzone Tobias Woggon machte mit Radrennen Schluss, weil er die Welt und Touren genießen will, Leute kennenlernen möchte.

Fahrgenuss in Cappadocia: Tobias Woggon kurvt mit Freunden in der italienischen Region Abruzzen. © Manfred Stromberg

Tobias Woggon, Mountainbiker, Tourguide, Filmemacher

Die Stützräder waren ganz schnell ab. Ein größerer Junge war im Urlaub das Vorbild, der konnte ohne Zusatzräder Radfahren. Das wollte Tobias Woggon auch und begann praktisch als Dreijähriger seine Radkarriere. Bis zum Radprofi musste er zwar noch oft in die Pedalen treten, aber es blieb eine dauerhafte Liebe. Mit dem Vater radelte er viel, das Konfirmations-Geschenke-Geld investierte er sofort in sein „erstes gutes Rad“. Bergabfahrten machten ihm am meisten Spaß, später startete er auch bei Querfeldein-Rennen im Enduro-Europacup mit dem Mountainbike.

Woggon stammt aus Bergneustadt in Nordrhein-Westfalen. „Dort gibt es nur Hügel und für Mountainbiker kleine, illegal gebaute Strecken“, erzählt er schmunzelnd. „Wer aus Regionen kommt, wo man nicht ganz so megageil unterwegs ist, muss zu den aufregenden Strecken fahren, in die Alpen zum Beispiel.“ Auf seinen Reisen – zuerst mit der Familie, dann alleine – lernte er immer neue Routen kennen, verbesserte dort seine Fahrtechnik und kam immer mehr auf den Geschmack.

Er lernte zwar drei Jahre Landschaftsgärtner, machte sich aber mit dem Tag seines Berufsabschlusses selbstständig – als Mountainbiker. Seine Berufsbezeichnung: „Irgendwas mit Marketing. Das passt immer.“ Er vermarktete vor allem sich und seine Sponsoren. Richtig großes Geld lässt sich mit dem Hobby, das zum Beruf wurde, nicht verdienen. Da hat der Pedalprofi auch keine Illusionen. „Man wird nicht reich damit“, sagt er, „kann nicht ständig in Gaststätten gehen. Aber ich komme durch, habe Spaß, bin viel unterwegs.“ Zum Beispiel zwei Jahre in der Mountainbike-Weltserie.

Doch je größer die Szene wurde, umso mehr Training war nötig. Bald stellte der Profi fest, wie abhängig er von Ergebnissen war. Und bei Wettkampfreisen störte ihn zunehmend der Tunnelblick auf den Sport. „Man ist zwar in aller Welt unterwegs, hängt aber die ganze Zeit nur auf den Strecken rum, sieht von Land und Leuten nicht wirklich viel.“ Nach drei Jahren sagte er sich: „Das Ganze wäre wunderbar – ohne die Rennen.“ Das macht er jetzt: Genussfahrten in aller Welt. Zwar steckt noch immer mal der Wettkampfimpuls in ihm, schnell zu fahren. Es ist auch mal ein Rennen dabei. Aber der Spaß überwiegt nun.

Woggon hat beim Mountainbiken „massenweise Möglichkeiten, unterwegs zu vielen kleinen Erfolgserlebnissen zu kommen. Und wenn doch mal eine Passage daneben geht, kommt danach die nächste Chance. Mountainbiken macht mich glücklich.“ Er blieb auch von größeren Blessuren verschont, abgesehen vom Bruch der Handgelenke.

Seine Lieblingsstrecken fand er in Schottland. Das Rad sorgt auch immer für Kontakte mit den Einheimischen. „Die wollen wissen, warum und weshalb man unterwegs ist, wie so ein Leben funktioniert“, erzählt der 29-Jährige. „Man sitzt am Ende meist mit den Leuten am Feuer, kommt sich näher, lernt sich kennen.“

Darüber berichtet der Bikeguide und Filmemacher bei Vorträgen, demnächst auch in Dresden. Sein Ziel: „Ich versuche, Leuten zu zeigen: ,Hey, Ihr könnt das auch machen, Ihr könnt den gleichen Spaß haben wie wir. Man muss nur aufbrechen.‘ In Dresden erzähle ich, warum ich reise, warum ich meine Komfortzone verlassen und was man dann erleben kann.“

Neuerdings fährt Tobias Woggon auf dem E-Mountainbike, selbst wenn das „noch ein komisches Image hat, obwohl einiges im Wandel ist“. Den möchte er unterstützen, weil er die Chancen der neuen Technik sieht. Seine Erfahrung: Es ist mühevoll, ewig Berge hinaufzuradeln, um in wenigen Minuten runterzurasen. Dieses Missverhältnis ändert sich mit E-Bikes. „Dann komme ich viel schneller hoch“, schwärmt Woggon, „ich kann in der gleichen Zeit vier, fünf solche Touren machen, habe größeren Genuss, mehr Spaß dabei.“

Auch im Ausland lohnt sich das Elektrorad, um ins Gespräch zu kommen. Das haben die meisten noch nicht so oft gesehen und wollen wissen, was es damit auf sich hat. Und der Akku muss geladen werden, das klappt meist in Läden oder Restaurants, was schnell ein Gespräch eröffnet. Immer lässt Tobias Woggon dabei spüren, dass es für ihn nicht viele Dinge gibt, die schöner sind, als mit dem Mountainbike um die Welt zu reisen. Seine Ziele-Wunschliste arbeitet er ab. Doch mit jedem erfüllten Traum kommt ein neuer dazu. „Ich habe keine Angst, dass mir die Ziele ausgehen“, sagt er. „Und dabei möchte ich den Leuten weiter zeigen, wo es noch schön ist.“

Tobias Woggon „Mit dem Mountainbike um die Welt“, Livereportage in der Reihe „Bilder der Erde“ am 12. November, 17 Uhr, im Dresdner Filmtheater Schauburg.

