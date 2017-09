Mit dem Doppeldecker in die Heide Besucher gelangen am Sonnabend erstmals vom Bahnhof Klotzsche zur Hofewiese.

Idyllisch liegt die Hofewiese in der Dresdner Heide. Der Zubringerbus fährt am Sonnabend ab 15 Uhr alle halben Stunden ab Bahnhof Klotzsche. © Karsten Prausse

An Wochenenden, an denen auf der Hofewiese etwas los ist, reichen die Parkplätze nie. Holger Zastrow, Betreiber des Landgutes macht aus der Not deshalb eine Tugend. Er setzt einen Shuttlebus ein. Das wird auch an diesem Sonnabend wieder so sein. „Wir haben diesmal die Tour noch um eine Haltestelle erweitert. Diesmal hält der Bus auch am Bahnhof Klotzsche“, sagt der Dresdner. Weitere Haltestellen sind am Käthe-Kollwitz-Platz in Klotzsche, am Heidehof in Langebrück, am Lindenhof und an der Bruhmstraße in Höhe Sparkasse, ebenfalls in Langebrück. Der Bus verkehrt halbstündlich. Start ist um 15 Uhr. Die letzte Tour startet um 23 Uhr. Der Shuttle ist kostenlos. „Über eine kleine Spende würden wir uns allerdings freuen“, sagt der Wirt der Hofewiese.

Für Autos ist die Zufahrt natürlich ebenfalls möglich. Allerdings ist die Zahl der Parkplätze an der Hofewiese begrenzt. Mit der freien Fahrt wird es allerdings im November vorbei sein. Darauf wies jetzt noch einmal der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) hin. Nach seinen Angaben wird der Gänsefuß in den ersten drei Novemberwochen jeweils von Montag bis Freitag gesperrt. An den Wochenenden soll dann eine Ampelschaltung eingerichtet werden. In der Woche können die Anwohner über die sonst gesperrte Straße von der Heidemühle aus zu ihren Häusern an der Hofewiese fahren. Auch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sollen in dieser Zeit diese Straße nutzen. Grund sind die abschließenden Asphaltarbeiten. Laut Holger Zastrow ist im November die Hofewiese die Woche über geschlossen und nur am Wochenende geöffnet und damit die Sperrung verkraftbar.

Oktoberfest unter freiem Himmel

An diesem Wochenende jedoch finden auf dem Landgut die „Hofewiesn“ statt. Das sächsisch-bayrische Oktoberfest unter freiem Himmel steigt bereits zum zweiten Mal. Los geht es am Sonnabend um 11 Uhr, mit einem Fassanstich. Vorgenommen wird dieser von Christian Hartmann und dem Hofewiesen-Wirt. Zum Auftakt spielt das Blasorchester BO112 der Feuerwehr Dresden. Bis gegen 13 Uhr sind die Musiker im Biergarten anzutreffen. 14 Uhr kommt die Reitschule von Claudia Bosert mit ihren Pferden zum Ponyreiten vorbei und ab 16 Uhr heißt es bis 22 Uhr Musik, Tanz und Party für Groß und Klein mit DJ „Partyingenieur“ Sven Parthum. Der Eintritt ist wie immer frei.

Am Sonntag geht es bereits 10 Uhr weiter mit einem bayrischen Weißwurstfrühstück. Zum Frühschoppen spielen „Blues à la Card“ aus Radeberg. Extra für die „Hofewiesn“ wurde das kulinarische Angebot erweitert. So kommt zum Beispiel nach langer Zeit wieder das Hefeklöße-Mobil vorbei. Sechs Sorten Bier sind im Angebot. (SZ)

