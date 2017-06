Mit dem Citybus durch Pirna

Wie und warum wurde das Projekt „Citybus“ wiederbelebt? Der große Erfolg der Citybus-Aktion zum Weihnachtsmarkt 2011 hat gezeigt, dass der Bedarf für eine Altstadt-Buslinie da ist. Problematisch waren die Kosten. Jetzt gibt es eine Einigung zwischen der Stadt und der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft OVPS: Man lässt den Citybus zwei Jahre lang fahren, die Stadt trägt mit reichlich 180000 Euro rund die Hälfte der veranschlagten Fixkosten, Erlöse aus dem Ticketverkauf gehen voll an die OVPS.

Für wen ist der Citybus vor allem interessant? Wer in Pirnas östlicher Altstadt oder in der Schifftorvorstadt wohnt, hat einen langen Weg bis zur nächsten Bushaltestelle, die sich in der Breiten Straße oder in den Sonnensteiner Serpentinen befindet. Auch zum Bahnhof ist es über ein Kilometer Fußweg. Altstadt-Bewohnern, die zur Bahn, zum Arzt oder zum Einkaufen wollen, soll der Citybus die Wege erleichtern. Für Gäste, Einzelhandelskunden und Pendler, die mit der S-Bahn anreisen, ist die Linie ebenfalls interessant. Das Rathaus hofft, die Altstadt vom Autoverkehr entlasten zu können.

Welche Runde dreht die City-Linie und wo kann man einsteigen? Der Citybus startet wochentags zwischen 8.30 und 18 Uhr halbstündlich vom Busbahnhof und dreht eine Runde über Elbeparkplatz, Markt, Obere Burgstraße, Nicolaistraße, Breite Straße und Gartenstraße zurück zum Busbahnhof. Man erreicht so die wichtigsten Nahverkehrs-Anschlüsse, zudem bringt der Bus Altstadt-Bewohner mit dem Halt in der Nicolaistraße zumindest in die Nähe eines Supermarkts (Netto) und den Ärztehäusern am Felsenkeller. Sonnabends fährt der Bus zwischen 8.30 und 14 Uhr, ebenfalls im Halbstundentakt. Zu Veranstaltungen wie der Einkaufsnacht soll es Sonderfahrpläne geben.

Was kostet eine Fahrt mit dem Citybus? Wer für 1,50 Euro (ermäßigt 1 Euro) einen Citybus-Fahrschein löst, kann den Bus den gesamten Tag lang ohne Zeitbegrenzung nutzen. Wer ohnehin einen gültigen Nahverkehrs-Fahrschein für die Zone Pirna hat (Zeitfahrschein, Monats- oder Schülerticket etc.), nutzt den Citybus ohne zusätzliche Kosten.

Wie lange dauert die Testphase und was kommt danach? Nach zwei Jahren, also Ende Juni 2019, ist der Citybus-Test beendet. Bis dahin muss das Angebot so gut angenommen werden, dass die OVPS es als reguläre Linie ohne städtischen Zuschuss weiterführen kann.