Mit dem Cirkus ins Trump-Zeitalter Beim 13. politisch-karnevalistischen Frühschoppen blieb auch im 30. Jahr des Kamenzer Karnevalclubs kein Auge trocken.

Die Karnevalssaison strebt unaufhörlich ihrem Höhepunkt zu. Ein Indiz dafür ist seit zwölf Jahren der weithin einmalige politisch-karnevalistische Frühschoppen des Kamenzer Karnevalclubs. Stadtbüttel Lorenzo und das ganze KKC-Team hatten erneut in den Saal des Hotels Stadt Dresden geladen, und glücklich konnte sich schätzen, wer Karten besaß. Die Maximalplatzzahl von 450 ist erreicht, und irgendwo müssen ja Funken, Elferrat und andere Akteure auch noch ihre Show abziehen können. Der Raum wird allmählich eng.

Bei der 13. Auflage des beliebtesten KKC-Events in der Saison war Steffen Lorenz in den Wrack und unter den Zylinder eines Zirkusdirektors geschlüpft. Im „Cirkus Roland“ waren „Menschen, Tiere, Attraktionen“ und „frohe Stunden im Zauber der Manege“ nicht zu viel versprochen. Das mag auch an den Zeiten liegen, also denen zwischen Mutti-Raute und Trump-Tolle, aber es braucht auch einen wie Lorenzo, der sie uns in ihrer ganzen Komik, die das Tragische streift, vorführt. Natürlich bekam Roland Dantz auch diesmal „sein Fett weg“, aber er konnte sich zugutehalten, ein Thema dieser Tage und Wochen am 11.11. sogar selbst gesetzt zu haben. Bei der kampflosen Übergabe der klammen Stadtkasse an den kampfbereiten KKC hatte der OB nicht nur 30 Flaschen Jägermeister hinzugetan, sondern auch Blondierungsmittel – in Anspielung auf die gerade erfolgte Wahl eines Immobilienhais zum US-Präsidenten. Der mit annähernd ebenso viel Macht ausgestattete KKC-Präsi Sebastian Pieper war wie alle Mitglieder des Elferrates mit blonden Perücken aufmarschiert. „Auf die Trump-Blondierung haben wir lieber verzichtet.“ Nur einer nicht: Unter großem Beifall präsentierte KKC-Prinz Gerd I. sein strohscheinendes Kurzhaar – an der Seite der liebreizenden Manuela III.

Nagelneues Instrument

Ansonsten aber spielte Zirkusdirektor Lorenzo die Hauptrolle. „Die Welt ist ein Irrenhaus und die Amerikaner sind die Geschäftsführer“, sagte er. Oder: „Facebook macht nicht dumm, es hilft vielen nur, ihre Dummheit bekannt zu machen.“ Womit ein Zusammenhang schon mal klar gestellt war. Auch musikalisch – bis hin zur „Kleinen Machtmusik“ für den baldigen Trumpbesuch in Deutschland. Wobei auch ein nagelneues Instrument eingespielt werden könnte – die sogenannte „Trumpetry“. Wollemer se wirklisch reilasse?

Kommunalpolitisch gab 2016 offenbar etwas weniger her, schon wegen der ruhmreichen Erfolge des „Zirkusgeneraldirektors“ Roland Dantz (Lessingschule gerettet, Daimler angesiedelt, Kunstkubus installiert) und unseres Finanzjongleurs im Landtag Aloysius Mikwauschk, dem es ja sogar gelungen war, dem Freistaat zuletzt auch noch das Schweitzerhaus unterzujubeln. Darauf ein dreifaches „Leka-Helau!“, wie auch auf die anderen Akteure des Frühschoppens: Charlotte de Cognac, die Geilen E‘s, die Tanzgruppen des KKC, Spejbl, Hurvinek & Manitschka sowie der unverwüstliche Heiner Müller, der uns aber auch klar machte, dass die Zeiten mehr oder weniger gereimter Büttenreden vorbei sind ...

