Mit dem Bus zum Markt Die Stadt Altenberg richtet am Sonntag einen Shuttleverkehr zwischen den Tälern ein.

Weihnachtsmarkt samt Glühwein genießen trotz An- und Abreise? Mit dem Shuttlebus am Sonntag von Kipsdorf aus ist das in Geising und Schellerhau möglich. © dpa

Altenberg. Im oberen Gebirge finden an diesem Wochenende gleich zwei größere Weihnachtsmärkte statt. So lockt sowohl Geising als Schellerhau. Wie Altenbergs Tourismus-Chef Marcel Reuter informiert, sei es der Stadt gelungen, am Sonntag einen Shuttlebus vom Kipsdorfer Bahnhof einzurichten.

„Ziel ist es, die Gäste der Weißeritztalbahn zu den Veranstaltungen zu bringen“, sagt Reuter. Das könnte sich lohnen. Denn die Schmalspurbahn schickt an diesem Wochenende vier statt zwei Zugpaare nach Kipsdorf. Anlass ist der Kleinbahnadvent.

In Schellerhau wird der Weihnachtsmarkt am Sonntag, 13.30 Uhr, am Einkaufsmarkt Rümmler eröffnet. Eine halbe Stunde später beginnt dann in der Kirche ein Adventskonzert mit Musikschülern. 14.30 Uhr kommt der Riesenstollen mit einem Wagen angefahren. Begleitet wird dieser von Engel und Bergmann sowie von der Bergkapelle Seiffen. Um 15 Uhr tritt der Gesangverein Hennersdorf auf. 15.30 Uhr beginnt der große weihnachtliche Bergaufzug, an dem sich der Kappenverein Altenberg, die Bergkapelle Seiffen, Striezelkinder, Engel und Bergmann sowie Korbmacher beteiligen.

Auch der Geisinger Weihnachtsmarkt lockt zu einem Besuch. Am Sonnabend und Sonntag kann man sich hier ab 13 Uhr an der Startanlage des Altenberger Rennrodel-Clubs an der Poststraße austesten. Zwischen 14 und 17 Uhr können Kinder auf Ponys reiten. Jeweils 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann. Am Sonnabend steigt in Geising eine Weltcup-Party mit großem Feuerwerk. Dazu tritt 18.30 Uhr das Helene-Fischer-Double Katharina auf. Dann geht es mit einer Christmas-Party am Stand des Geisinger Ski- und Eisfaschings weiter.

