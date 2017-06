Mit dem Bus kostenlos ins Jahnbad Die Gemeinde Klipphausen stellt auch in diesen Sommerferien wieder einen Badebus zum Jahnbad in Miltitz zur Verfügung.

Alle Kinder, ob groß oder klein und auch Eltern und Großeltern, welche mit ihren Kindern in das Bad fahren möchten, können den kostenlosen Bus nutzen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Die Gemeinde Klipphausen stellt auch in diesen Sommerferien wieder einen Badebus zum Jahnbad in Miltitz zur Verfügung. „Alle Kinder, ob groß oder klein und auch Eltern bzw. Großeltern, welche mit ihren Kindern in das Bad fahren möchten, können den kostenlosen Bus nutzen“, wird im aktuellen Klipphausener Amtsblatt mitgeteilt. Die Gemeinde trägt die Aufwendungen für den Badebus. Der Badeintritt für Kinder von 1,70 Euro muss allerdings selbst bezahlt werden. Der Bus fährt ab 4. Juli für die nächsten vier Wochen. Start ist dienstags an der Grundschule Naustadt, donnerstags an der Grundschule Sachsdorf, jeweils 9.30 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt jeweils 13.30 Uhr. (SZ/ul)

