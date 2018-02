Mit dem Bürgerhaus wird es ernst Für die Stelle starten die Personalgespräche. Am 1. April beginnt der oder die Neue.

Blick auf das Kirchgemeindehaus. © André Braun

Roßwein. Die Pläne für das Bürgerhaus werden immer konkreter. Während noch die Vorbereitungen für das Bauliche und die nötigen Arbeiten im Kirchgemeindehaus laufen, soll die Stelle fürs Organisatorische ab 1. April besetzt werden. „Ende Februar führen wir Bewerbungs- beziehungsweise Einstellungsgespräche“, sagte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) im Zukunftsforum. Damit gebe es ab übernächstem Monat einen Ansprechpartner für das Projekt, das aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert wird.

Weil das Kirchgemeindehaus noch nicht hergerichtet ist, wird für den Bürgerhausmitarbeiter oder die -mitarbeiterin ein Büro angemietet. „Mögliche Räume haben wir schon besichtigt“, so der Rathauschef. Das Mietverhältnis soll für zwei Jahre abgeschlossen und in dieser Zeit der Umbau der Immobilie am Schuldurchgang realisiert werden. Dann wird der Ansprechpartner fürs Bürgerhaus auch dort einziehen. Das Haus soll Treff für alle Generationen für Freizeitbeschäftigung, Weiterbildung, Beratung und anderes mehr werden.

