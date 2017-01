Mit dem Bruder auf Glatteis Nico Ihle beendet eine lange medaillenlose Zeit. Bei den Sprint-Europameisterschaften gewinnt der Chemnitzer Bronze.

Sie verstehen sich blind: Die Chemnitzer Eisschnelllauf-Brüder Nico und Denny (r.) Ihle machten die Heimreise von der EM trotz Glatteis zur Triumph-Fahrt. © Ronald Bonß

Auf dem Weg zu EM-Bronze und der ersten deutschen Sprintmehrkampf-Medaille seit 26 Jahren hatte sich Nico Ihle durch nichts aufhalten lassen. Doch anschließend gab dem Eisschnellläufer ausgerechnet der sonst geliebte Untergrund Anlass zur Sorge. „Bei diesem Glatteis werden wir vorsichtig fahren. Zum Glück haben wir bei diesem Wetter ein Auto mit Allradantrieb“, sagte Ihle, bevor er noch am Sonnabendabend mit Bruder Denny die 700 Kilometer lange Heimreise nach Chemnitz mit einem Versprechen antrat: „Wir drehen die Musik richtig auf und reagieren uns ab.“

Im niederländischen Heerenveen hatte Ihle zuvor auch auf der Eisbahn mächtig aufgedreht. Bei der erstmals ausgetragenen Sprint-EM wurde der 31-Jährige nach vier Läufen Dritter. Er sorgte für die erste deutsche Medaille bei einem internationalen Sprint-Vierkampf seit der WM 1991, bei der Uwe-Jens Mey Silber gewonnen hatte.

Ihle, im Dezember in Nagano Weltcupsieger über 500 m, sicherte sich den Podestplatz durch einen starken zweiten Platz im abschließenden 1 000-m-Rennen am Samstag (1:09,20). Zuvor hatte Ihle über 500 m in 35,51 Sekunden nur den achten Rang belegt und war dadurch im Klassement zwischenzeitlich auf den vierten Platz abgerutscht. Er strauchelte nach 50 Metern und blieb mehr als eine halbe Sekunde hinter seiner Zeit vom Vortag (34,95). Es war die einzige Enttäuschung bei dieser EM für den Sachsen. Bruder Denny beendete den Wettkampf auf dem 15. Platz.

Für Nico Ihle war der Erfolg der verdiente Lohn für eine konstante Leistung und ein weiterer Beweis der Formstärke des Olympiavierten, der neue Motivation schöpfte und noch am Wochenende die nächsten Ziele ins Visier nahm. „Ich schaue viel positiver in die Zukunft als sonst, ich habe Vertrauen“, sagte Ihle. „Jetzt hätte ich gerne auch bei der Sprint-WM in Calgary eine Medaille.“ Auf dem schnellen Eis in Nordamerika werden die Medaillen Ende Februar vergeben, noch bedeutender ist die Einzelstrecken-WM. Auch beim Weltcup in Berlin will Ihle überzeugen.

Dies gilt auch für Claudia Pechstein, die die parallel stattfindende Allround-WM in Heerenveen auf einem guten sechsten Platz beendete. Im 5 000-m-Finale zeigte die Berlinerin in 7:12,18 Minuten ein solides Rennen, blieb auf ihrer Lieblingsstrecke aber hinter ihrer starken Zeit (7:00,82) vom Weltcup in Heerenveen im Dezember. (sid)

