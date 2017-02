Mit dem Brexit kommt der Brexodus Nicht nur EU-Ausländer denken über einen Wegzug aus Großbritannien nach.

Ganz schön frech. Da ist man zu einem Arbeitsbesuch bei der britischen Premierministerin Theresa May eingeladen und was macht der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron? Er versucht, Arbeitnehmer abzuwerben. Nach seinem Treffen mit May in dieser Woche tönte Macron in London: „Ich werde eine Reihe von Initiativen auflegen, um talentierte Leute, die hier in der Forschung und vielen anderen Feldern beschäftigt sind, nach Frankreich zu locken.“

Da mag er richtig liegen. Auch wenn der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union erst in zwei Jahren stattfinden soll, wirft der Brexit seine Schatten schon voraus. Immer mehr Menschen überlegen sich, ob sie ihre Zelte im Königreich abbrechen sollen. Die britische Statistikbehörde ONS hat jetzt Zahlen vorgelegt, die einen Brexit-Effekt für den Arbeitsmarkt nahelegen. Sie veröffentlichte Daten über Migrationstrends, die erstmals die drei Monate nach dem Brexit-Votum im letzten Juni beinhalten. Danach ist die Netto-Immigration insgesamt leicht gesunken, von rund 330 000 auf 273 000 Zuwanderer jährlich bis zum letzten September. Es sei, laut ONS, noch kein statistisch signifikanter Trend zu vermelden, aber dennoch gäbe es Anzeichen für eine Trendwende bei EU-Ausländern. Einerseits hat sich deren Zuwanderung nach Großbritannien nicht erhöht, sondern sei leicht gefallen. Im Jahr bis zum letzten September kamen 268 000 von ihnen ins Königreich gegenüber 269 000 im Jahr davor. Andererseits zogen mehr EU-Ausländer, 103 000 gegenüber 85 000 im Vorjahr, wieder ab.

Kommt es jetzt also zum Brexodus? „Es ist zu früh“, erklärte Nicola White vom ONS, „um zu sagen, welch einen Effekt der Referendumsausgang auf die internationale Langzeitmigration haben wird.“ Sie begründet das damit, dass zwar einerseits der Wegzug von Polen, Tschechen und anderen osteuropäischen Bürgern statistisch signifikant sei, aber teilweise wettgemacht würde durch den verstärkten Zuzug von Rumänen und Bulgaren.

Das Chartered Institute of Personnel and Development dagegen ist alarmiert von der Tatsache, dass im letzten Quartal 2016 die Zahl der in der EU geborenen Arbeiter um rund 50 000 auf 2,3 Millionen gefallen ist. „Das schafft“, meint Analytiker Gerwyn Davies, „bedeutende Herausforderungen bei der Rekrutierung in Sektoren, die traditionell auf nicht-britische Arbeiter angewiesen sind.“ Laut des Instituts hat „der Brexit einen erkennbaren Effekt für die Anziehungskraft Großbritanniens als einem Platz zu leben und zu arbeiten“.

Ein Fachkräftemangel begänne, sich bemerkbar zu machen. Und weitere „bedeutende“ Rekrutierungsschwierigkeiten kämen auf das Land zu, sollte Großbritannien im Zuge des Brexit seine Immigrations-Politik verändern.

Ein schmerzlicher Verlust

Am Freitag brachte die Wirtschaftszeitung Financial Times die Situation in einem Leitartikel auf den Punkt: „Die Polen gehen nach Hause. Und das ist keine gute Nachricht.“ Denn Großbritannien braucht ihre Arbeitskraft. Die Wirtschaft des Landes brummt. Mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 Prozent im Jahr 2016 liegt man im Spitzenfeld der G20. Die Arbeitslosigkeit ist auf 4,8 Prozent gefallen. Das Land hat nahezu Vollbeschäftigung erreicht. Ein Abzug von Arbeitskräften würde nicht nur die Niedriglohnsektoren wie Pflege, Landwirtschaft oder das Hotel- und Gastgewerbe treffen. Auch an den Universitäten würde ein Abzug von EU-Akademikern schmerzlich gespürt. Der staatliche Gesundheitsdienst ist auf ausländische Mitarbeiter dringend angewiesen: Rund zehn Prozent aller Ärzte kommen aus der EU. Und was aus dem Londoner Finanzdistrikt werden soll, wenn die europäischen Banker abziehen, mag man sich gar nicht erst ausmalen.

Auch wenn der Brexit noch nicht stattgefunden hat, liegen die Gründe für einen Brexodus schon jetzt vor. Zum einen ist das Pfund gegenüber dem Euro um rund 15 Prozent gefallen. Das macht Großbritannien für viele Osteuropäer, die Geld nach Hause schicken wollen, unattraktiver. Zum anderen hat sich seit der Brexit-Abstimmung im Land das Klima gegenüber EU-Ausländern abgekühlt. Und die anhaltende Unsicherheit, wie es um das Aufenthaltsrecht von EU-Ausländern in Großbritannien bestellt sein wird, tut ihr Übriges.

Zwar hat der Brexit-Minister David Davis versichert, dass mit dem Austritt für die EU-Immigration „die Tür nicht mit einem Schlag zufällt“. Doch seine Chefin sendet ganz andere Signale aus. Premierministerin Theresa May hat sich bisher stur geweigert, Bleibegarantien für EU-Bürger zu versprechen. Damit bleibt deren Schicksal Verhandlungsmasse.

