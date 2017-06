Mit dem Blindenhund durch Riesa Die Riesaerin Renate Sickert sieht die Welt nur wie durch einen dichten Nebel, trotzdem ist sie unabhängig mobil.

Beim Überqueren der Ampel hilft der sehbehinderten Renate Sickert der Signalton. In vielen anderen Situationen ersetzt der Führhund ihre fehlende Sehkraft.

Wahlplakate können für Blinde unangenehm werden – so wie kürzlich in Schleswig-Holstein dürfte es im Herbst zur Bundestagswahl auch in Riesa aussehen.

Eine Fußgängerampel an der Döbelner Straße tickert leise vor sich hin. Ein alltägliches Geräusch, das für die meisten Menschen keine weitere Bedeutung hat. Der stark sehbehinderten Renate Sickert jedoch erleichtert es das Überqueren der Straße enorm. Wenn die Ampel auf Grün schaltet, ändert sich das Geräusch. Nun weiß die Rentnerin, dass sie gefahrlos die Straße überqueren kann.

Auf ihren alltäglichen Wegen durch Weida bewegt sich Renate Sickert sehr sicher und souverän. Ihre ständige Begleiterin ist die braune Führhündin Sunny, eine Mischung aus Labrador und Retriever mit einem ausgeglichenem Temperament. „Sunny ermöglicht mir eine weitgehend unabhängige Mobilität“, erzählt die Riesaerin, deren Seheinschränkung schon von Kindheit an besteht. Wenn die beiden unterwegs sind, gibt Renate Sickert mit ruhiger Stimme Kommandos, damit die Hündin weiß, was sie tun soll: „Such Ampel.“ „Such Eingang.“ „Sunny, voran.“ Dabei trägt das Tier ein Führgeschirr und eine Art „Hundeweste“ mit dem Blindenzeichen darauf: „Wenn sie das Geschirr umhat, weiß Sunny sofort, dass sie jetzt arbeiten muss.“ Außerdem ist ein Glöckchen an ihrem Halsband befestigt, damit ihr Frauchen immer weiß, wo sich die Hündin gerade befindet. – Als der Fußweg durch einen parkenden Lieferwagen stark eingeengt ist, führt die Hündin ihre Besitzerin an dem Hindernis vorbei. An Straßen und Übergängen bleibt sie automatisch stehen. „Abgesenkte Bordsteinkanten erleichtern Rollstuhlfahrern das Leben, für Blinde und Sehbehinderte jedoch sind sie schwierig, weil dann der Übergang zur Straße schwer zu erkennen ist“, kommentiert Renate Sickert. Sunny jedoch ist darauf trainiert und löst ihre Aufgabe mit Bravour.

„Es hat ungefähr ein Jahr gedauert bis wir zu einem Team zusammengewachsen sind“, erinnert sich die Rentnerin. „Man muss sich dem Tier anvertrauen, das ist anfangs nicht leicht.“ – Wie viele Blinde und Sehbehinderte in Riesa leben, ist nicht bekannt. Im gesamten Landkreis Meißen sind es 1 301 Personen. „Die Tendenz ist leicht steigend, da die Menschen immer älter werden. Und mit zunehmendem Alter lässt oft auch die Sehleistung nach“, erläutert Helena Musall aus der Pressestelle des Landratsamtes diese Zahlen.

Wenn Renate Sickert in die Innenstadt will, nehmen sie und Sunny den Bus. Das ist oft nicht ganz unkompliziert. „Leider fehlt den Busfahrern manchmal die Geduld oder die Zeit zu warten bis alle Passagiere sitzen, da bin ich auch schon mal durch den Bus gesegelt“, ärgert sich die Sehbehinderte. Auch das Aussteigen hat so seine Tücken: „Wenn manchmal der Bus nicht abgesenkt wird, entsteht eine Lücke zwischen Bus und Bordstein, die ich nicht einschätzen kann und das Tier auch nicht.“

In der Riesaer Hauptstraße bilden Blumenkübel und Werbeaufsteller oft Hindernisse, die Renate Sickert und Sunny umkurven müssen. „Der Hund ist darauf trainiert, entweder links oder rechts auf der Straße zu laufen, deshalb läuft er in der Fußgängerzone auch niemals in der Mitte,“, schildert sie das Problem. „Es wäre schön, wenn solche Aufsteller nicht mitten auf dem Gehweg stehen würden.“

Die im September anstehende Bundestagswahl stellt die blinden und sehbehinderten Bürger ebenfalls vor eine besondere Herausforderung: „Dann hängen wieder überall Wahlplakate. Viele von ihnen so tief, dass man sich schmerzhaft daran den Kopf stoßen kann“, erklärt die agile Rentnerin. „Die Plakate sehe weder ich noch mein Hund.“

Hilfe von Sehenden nimmt Renate Sickert gern in Anspruch. „Aber bitte vorher fragen und mich nicht einfach über die Straße zerren“, meint sie schmunzelnd. Allerdings komme solch ungebetene „Hilfe“ zum Glück selten vor. Auch müsse sie ab und zu erklären, dass Menschen ihren Hund nicht streicheln sollten, wenn er im Gespann läuft, weil es das Tier ablenkt.

