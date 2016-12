Mit dem BFV 08 durchs Jahr

Erstmals gibt es in Bischofswerda einen Fußball-Kalender. © Repro: SZ

Bischofswerdas Fußballverein hat erstmals einen Kalender herausgegeben. Farbbilder, aufgenommen von Anett Merkel, Bodo Hering und Foto-Skalla, zeigen Mannschaften, einzelne Spieler und Spielszenen. Verkauft wird der großformatige Kalender zum Preis von sieben Euro im Geschäft des Lausitzer Druck- und Verlagshauses an der Inneren Kamenzer Straße, in der BFV-Geschäftsstelle am Schmöllner Weg und beim letzten Heimspiel vor der Winterpause an diesem Sonnabend auf dem Kunstrasenplatz in Bischofswerda Süd.

Mit dem Kalender, der auch Sponsoren überreicht wird, wolle man auf den Verein aufmerksam machen, sagte Tommy Klotke vom BFV 08. 500 Exemplare wurden gedruckt. Der Erlös aus dem Kalenderverkauf kommt der Nachwuchsarbeit zugute. (szo)

