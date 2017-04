Mit dem Baumeister unterwegs Auf der Burg wurde früher nur der Festsaal geheizt. Trotzdem mussten sich auch die Edelleute warm anziehen.

Jörg Möbius, Mitarbeiter der Burg Kriebstein, betrachtet das alte Gemäuer bei einer Führung einmal von außen, erzählt aber auch Geschichtliches und Geschichten über die Entwicklung der Umgebung entlang der Zschopau. © Dietmar Thomas

Der Wohnturm von 1384 ist der älteste Teil der Burg Kriebstein. Mehrfach wurde sie umgebaut und erhielt Anbauten, letztmalig in den Jahren von 1866 bis 1868. Die damaligen Besitzer von Arnim ließen den hinteren Teil des Burghofes mit Bauschutt begradigen. Dadurch wurde aus dem Erdgeschoss der heutige Keller. Das alte Fachwerk wurde durch Mauerwerk ersetzt, erklärt Burgmitarbeiter Jörg Möbius während der Führung „Mit dem Baumeister unterwegs am Fluss“. Der haben sich 19 Frauen und Männer angeschlossen, zu denen auch eine Gruppe gehörten, die auf einen Betriebsausflug ist. „Wir treffen uns einmal im Jahr“, sagt Organisator Matthias Heydel aus Zeithain. „Da sind auch ehemalige Kollegen mit dabei. Heute sind wir auf der Burg und morgen an der Talsperre.“

Jörg Möbius erklärt ihnen, dass im Jahr 1932 der Kapellenflügel gesichert werden musste. Es waren zwei Etagen aufgestockt worden. Dadurch bildeten sich in der Kapelle Risse. Mit Eisenankern und Beton wurde der Raum stabilisiert. Bei den Arbeiten fanden die Arbeiter die Gemälde.

Der Festsaal war früher der einzige beheizte Raum in der Burg. Doch die Temperatur betrug maximal zwölf Grad Celsius und im Winter nur minus fünf Grad. Nur die Edelleute hatte in ihren Räumen Glasfenster. Die Fenster der Dienerzimmer waren mit Holzläden versehen. Einen Fortschritt gab es im Jahr 1910, als die Burg elektrisches Licht erhielt. Jörg Möbius zeigt auf die Erkertürmchen: „Sie gehörten zur Verteidigungsanlage.“ 1415 und 1790 wurde die Burg besetzt.

Ein paar Schritte weiter fällt der Blick auf die Weinreben an einem der Hänge. Über einen Zeitraum von 50 Jahren wurde auf Kriebstein früher schon einmal Wein angebaut. Nach einer langen Pause wächst dort heute die Sorte Phönix.

Das Gebiet um die Burg steht unter Naturschutz. Dort gibt es Eisvögel, Dohlen, Turmfalken, den Roten Milan und im Winter den Kormoran. Biber tummeln sich am Fluss und im Wasser leben Aale, Barben, Barsche und andere Fische.

Doch nicht nur rund um die Burg Kriebstein geht die Führung. Sie führt auch ein Stück die Zschopau entlang, fast bis zur Staumauer. Die wurde 1927 bis 1929 errichtet. Es ist die erste Sperre nach dem Erzgebirge. Die Flöha und andere in die Zschopau einmündende Flüsse bringen Geröll und Schlamm mit, sodass die Zschopau immer wieder ausgebaggert werden muss.(he)

zur Startseite