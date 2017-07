Mit dem Auto gegen Zaun gefahren Ein silberfarbener Kleinwagen hat eine Grundstücksumfriedung in Großenhain beschädigt und ist vor den Unfallstelle geflüchtet. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer.

Ein Unbekannter hat am Sonnabendvormittag in Großenhain einen Zaun an der Martin-Scheumann-Straße zwischen Villastraße und Bobersbergstraße beschädigt. Das teilt die Polizei am Montag mit. Angaben zum entstandenen Sachschaden machten die Beamten nicht.

Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen mit einem Mann am Steuer gehandelt haben. Weil er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, sucht die Polizei jetzt nach dem Mann – und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die beobachtet haben, wie der Zaun beschädigt wurde oder Angaben zu den Tätern machen können, sollen sich im Polizeirevier Großenhain oder bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 melden. (SZ)

