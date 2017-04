Mit dem ASB-Fahrdienst einen Herzenswunsch erfüllt Eine 53-Jährige kann ihr Haus nicht mehr allein verlassen. Mit dem ASB konnte sie nun noch einmal ihre Eltern besuchen.

Alle Menschen haben große und kleine Wünsche oder Träume, die im Laufe ihres Lebens in Erfüllung gehen sollen. Doch, was ist, wenn die Lebenszeit unerwartet früh zu Ende geht und noch ein besonderer Wunsch offen ist? Hier hilft das Projekt Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB), das es seit Dezember 2016 auch in Sachsen gibt. Der ASB übernimmt Planung, Organisation und Umsetzung und lässt letzte Wünsche von Sterbenskranken wahr werden.

Die Fahrtkosten bezahlt

Zwar ist die Situation von Simone Ferdinand noch nicht so kritisch. Doch Petra Wegner vom ASB Großenhain schaffte es jetzt, dass für die 53-Jährige ein Herzenswunsch in Erfüllung gehen konnte: Noch einmal zu ihren Eltern nach Thüringen fahren – vielleicht ein letztes Mal. Denn Simone Ferdinands Eltern sind schon betagt, der Vater liegt im Krankenhaus. Und Simone Ferdinand selbst ist nicht in der Lage, mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Sprich: Ein Taxi müsste her. Doch das ist teuer.

Petra Wegner hatte den Gedanken, für diese Fahrtkosten nach Thüringen und zurück die Stiftung Lichtblick der Sächsischen Zeitung in Anspruch zu nehmen. 500 Euro konnten zur Verfügung gestellt werden.

Denn die Situation von Simone Ferdinand ist berührend. Die 53-jährige Meißnerin war bis 2004 Lehrerin und musste ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Ein langwieriger Leidensweg war damit verbunden. Denn Frau Ferdinand war nach der Wende mit der neuen gesellschaftlichen Situation nicht mehr klargekommen. Sie hatte einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, musste sich einem Gerichtsverfahren unterziehen.

Heute ist die Alleinstehende orientierungslos, leidet unter Erschöpfungszuständen und ist mit den Nerven schnell am Ende. Deshalb hat sie einen Betreuer. Simone Ferdinand lebt von Erwerbsminderungsrente. „Da sie ihr Haus nicht alleine verlassen kann, ist sie in ihrer Wohnung quasi gefangen“, sagt Petra Wegner vom ASB. Doch der größte Wunsch der Meißnerin war ein Besuch bei ihren Eltern in Thüringen. Deshalb meldete sich Simone Ferdinand beim Projekt Wünschewagen. „Ich kann nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen“, beklagt die 53-Jährige. Letztlich konnten mit dem Lichtblick-Zuschuss die Spritkosten für den ASB-Fahrdienst bezahlt werden.

Die Eltern waren überglücklich

Voriges Wochenende war es dann so weit. Die Fahrt zu den Eltern, die beide über 85 Jahre alt sind und nach mehreren Krankenhausaufenthalten auch nicht mehr in der Lage sind, zu ihrer Tochter zu kommen, startete. „Ich war sehr aufgeregt, aber ich habe mich auch wahnsinnig gefreut“, erzählt Simone Ferdinand im Nachhinein. Am Sonnabendfrüh ging es los, am Sonntag wieder zurück. Frau Ferdinands Eltern waren überglücklich, ihre Tochter nach längerer Zeit sehen zu können. Fast drei Jahre sind seit dem letzten Besuch vergangen. Auch ihre beiden Schwestern sah die Meißnerin wieder. „Meinem Vater geht es im Krankenhaus sehr schlecht, es war schön, bei ihm gewesen zu sein,“ sagt Simone Ferdinand. „Das hätte ich mir allein nicht leisten können.“

Der ASB-Fahrer sei pünktlich und zuverlässig gewesen, alles hätte gut geklappt. „Auch für die Spende bin ich unheimlich dankbar“, so die Meißnerin. So konnte ein sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen.

