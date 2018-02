Mit dem Alt-Bürgermeister auf Stadtrundfahrt Karl-Heinz Teichert kennt in Waldheim jede Ecke. Und zu beinahe jeder Ecke eine spannende Geschichte.

Wenn der ehemalige Bürgermeister Waldheims, Karl-Heinz Teichert, nicht gerade die Stadt vorstellt oder auf Reisen ist, schreibt er Bücher. © Dietmar Thomas

Waldheim. Der Bus hält vor einem kleinen Park mit einem Spielplatz. Klettergerüste, eine Wippe und eine Schaukel werden von Parkbänken gesäumt. Eigentlich nichts Besonderes, doch Karl-Heinz Teichert klärt auf: „Hier wurde 1716 das Allgemeine Zucht-, Armen- und Waisenhaus gebaut. An diesem Model haben sich später alle anderen Zuchthäuser in Deutschland und in Europa orientiert.“ Dies ist eine der spannenden Geschichten, die Karl-Heinz Teichert bei seiner Stadtrundfahrt erzählt. Und er kennt sie fast alle. Souverän führt er die Zuhörer durch die bewegte Geschichte Waldheims, von den Anfängen bis heute.

Vom langjährigen Bürgermeister zum Stadtführer, für Karl-Heinz Teichert ein logischer Schritt. „Nach all den Jahren kenne ich mich aus. Ich habe die Stadt ja auch mit geprägt.“ Teichert war Bürgermeister in der turbulenten Nachwendezeit bis 2001. Auch davon handelt seine Stadtrundfahrt. „Wir mussten uns völlig neu erfinden. Es ging langsam aufwärts, als ich es schaffte, die AOK nach Waldheim zu holen“, sagt er, während er 20 Interessierte durch die Schulungsräume führt.

Angefangen mit den Stadtführungen habe er nach seiner Zeit als aktiver Bürgermeister. „Irgendwann wurde ich gefragt, ob ich interessierten Gästen nicht die Stadt zeigen kann“, erzählt er. „Da habe ich Ja gesagt. Ab da habe ich diverse Führungen angeboten. Vom Rathaus über das Museum bis auf den Berg habe ich die Leute geleitet. Einmal sogar habe ich auch eine Friedhofsführung angeboten.“ Doch am beliebtesten waren die Stadtführungen, damals noch alles auf Schusters Rappen. „Irgendwann hab ich gemerkt, dass das zum einen sehr anstrengend ist und zum anderen kann ich so gar nicht alles zeigen. Das Gewerbegebiet – auch ein spannendes Stück Stadtgeschichte – fehlt da völlig.“ Kurzerhand mietete er einen kleinen Bus und die Stadtrundfahrt war geboren.

„Anfangs habe ich diese sowohl für Einheimische als auch für Besucher organisiert. Einmal für eine ganze Reisegruppe aus Hamburg.“ Dabei folgt er keinem festgefahrenen Schema. „Ich richte mich da gerne nach den Leuten und deren Interessen“, sagt er. „Mit älteren Fahrgästen halte ich auch mal an einem Seniorenheim.“

Schnell wurde Teichert Opfer seines eigenen Erfolges. Deswegen tritt er jetzt auch auf die Bremse und veranstaltet solche Fahrten nur noch für Freunde und Bekannte. „Es kamen so viele Anfragen für diese Stadtrundfahrten. Es fing an, mir über den Kopf zu wachsen. Außerdem habe ich ja noch anderes zu tun.“ Denn Karl-Heinz Teichert ist nicht nur ein begehrter Stadtführer. Er ist zudem auch noch Mitglied in diversen Vereinen.

„Allein im Verschönerungsverein gibt es immer was zu tun. Dann bin ich auch noch Mitglied im Schützenverein.“ Früher sei er auch im Karnevalsverein gewesen. „Da habe ich das freie Reden gelernt.“ Heute gehe er zwar noch immer zum Fasching, aber nur als Besucher. Außerdem begeistert er sich für Reisen, an die sonst keiner denkt und wohl auch keiner so einfach rankommt. „Einmal bin ich mit einem Waldheimer Fernfahrer nach Italien gefahren oder ich durfte auf einem Frachtkahn den Rhein hoch schippern.“ Über solche Abenteuer schreibt Teichert Bücher. Bevorzugt im Herbst an Regentagen, wie er sagt. Aber auch sein Leben in Waldheim und die Stadt selbst sind Themen seines literarischen Schaffens.

Zudem arbeitete er an vielen Waldheimer Heimatheften mit. Die in unregelmäßigen Abständen erscheinenden Hefte beleuchten immer einen Aspekt der Waldheimer Geschichte. Um diese Heftreihe am Leben zu halten, greift er auch gern mal in die eigene Tasche. „Das Sonderheft zur 25-jährigen Städtepartnerschaft habe ich auf eigene Faust verlegen lassen“, erzählt er.

Doch ob das Schreiben von Büchern, Führer bei Stadtrundfahrten oder als Mitherausgeber der Waldheimer Heimatblätter, ein Thema zieht sich durch seine Tätigkeiten wie ein roter Faden: das Bewahren der Vergangenheit. „Ich habe einfach den Eindruck, wenn ich es nicht mache, dann geht das alles verloren. Das treibt mich an. Das hält mich jung und gesund“, sagt er.

zur Startseite