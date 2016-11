Mit Deko-Ideen zurück ins Zentrum Das Geschäft von Früchte-Fräger in der Karl-Marx-Straße steht nicht mehr leer. Sylvia Piffczyk hat darin ihr zweites Standbein.

Sylvia Piffczyk hat das ehemalige Geschäft von Früchte-Fräger in der Karl-Marx-Straße in ein schickes Einrichtungshaus verwandelt. © Carmen Schumann

Nur eine Woche hatte Sylvia Piffczyk Zeit, um das lange leer stehende Geschäft von Früchte-Fräger in ein schickes Einrichtungshaus zu verwandeln. Doch die Mühe hat sich gelohnt. So waren die Besucher der Einkaufsnacht Romantica die ersten, die die neu gestalteten Räume in der Karl-Marx-Straße 12 in Augenschein nehmen konnten. Die ersten Kunden seien begeistert gewesen, berichtet Sylvia Piffczyk.

Für die Einrichtungsberaterin war die Entscheidung, wieder in die Innenstadt zurückzukehren, goldrichtig. Sie hatte von 2007 bis 2013 in der Kesselstraße 15 bereits ein Geschäft „Trend-Einrichtungen“ betrieben, bevor sie mit in das Küchenstudio „Küche & Co.“ an der Schliebenstraße 18 einzog. Doch in Anbetracht der Bauarbeiten, die dort seit Monaten zu Verkehrseinschränkungen führen, überlegte die Einrichtungsberaterin, ob es nicht doch günstiger wäre, ein Standbein im Stadtzentrum zu haben. So fand sie für sich die Lösung, dass ihre Mitarbeiterin weiter an der Schliebenstraße 18 bleibt und sie selbst das neue Geschäft in der Karl-Marx-Straße übernimmt.

Die alte Eingangstür ist geblieben

Die großen Räume von Früchte-Fräger hat Sylvia Piffczyk mithilfe von Trennwänden von 170 Quadratmeter auf 60 Quadratmeter verkleinern lassen. Den so entstandenen Verkaufsraum ließ die Inhaberin frisch renovieren. Jetzt erinnert nur noch die alte Eingangstür an den früheren Gemüseladen. Dass sie gleich so eine gute Resonanz fand, freut Sylvia Piffczyk. Sie hofft, dass sie somit zu einer Belebung der Innenstadt beitragen kann. „Leer stehende Schaufenster sind schließlich kein schöner Anblick“, sagt sie.

Im Moment hat die Einrichtungsberaterin hauptsächlich weihnachtliche Dekorationsartikel im Angebot. Doch ihr Hauptaugenmerk liegt vor allem auf kleineren Möbelstücken, die sie aus europäischen Ländern wie Belgien, Finnland oder Spanien bezieht. „Das sind antik anmutende Schränke, Kommoden oder Sessel, die in modern gestalteten Wohnungen zum Blickfang werden können“, sagt Sylvia Piffczyk. Nach wie vor kommt sie aber auch in die eigenen vier Wände der Kunden, um sie bei der Wohnraumgestaltung zu beraten. „Ich vermittle auch Handwerkerleistungen und erstelle Konzepte, einschließlich 3-D-Planung“, sagt sie.

