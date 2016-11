Mit Dampf und Stollen

Ronny Krüger, Kellner im Speisewagen, teilte während der Fahrt Stollen und Kaffee an die Gäste aus. © Rafael Sampedro/www.foto-sampedro.de

Zittau. Die Zittauer Schmalspurbahn ist am Sonnabend in die Weihnachtssaison gestartet. Schon am ersten Tag wurden die „Adventsfahrten mit Kaffee und Stollen im Zug“ sehr gut angenommen – auch wenn die Winterstimmung beim Blick aus dem Fenster noch etwas zu wünschen übrig ließ.

Noch bis Weihnachten fahren die Dampfzüge an jedem Sonnabend und Sonntag. Gebäck und Heißgetränk sind inklusive. Und vielleicht klappt‘s bis Weihnachten auch noch mit dem Schnee. (szo)

