Mit Cottbus in der Champions League

Er bewundere Schauspieler, sagte Eduard Geyer am Freitagabend im Bautzener Burgtheater. Da stand er fast ganz allein in einem Hinterzimmer der Spielstätte und bestaunte an den Wänden die Plakate, die an Theaterstücke der vergangenen Jahre erinnern. „So viele Texte auswendig lernen und so wandlungsfähig sein – Hut ab!“, zollte der ehemalige Fußballspieler und -trainer der schauspielernden Zunft seinen Respekt.

Auf der Bühne des fast ausverkauften Burgtheaters bewies der 72-Jährige später einmal mehr, dass sein Metier eher spontane Sätze statt gepaukte Texte sind. Unterhaltsam und witzig plauderte Geyer über den Fußball und sein Leben. Er verzichtete darauf, Passagen aus seinem Buch „Einwürfe“ vorzulesen, das er gemeinsam mit dem Sportjournalisten Gunnar Meinhardt verfasst hatte.

Dresdener mit Bautzener Wurzeln

Das Buch war für den Bautzener Regionalverlag der SZ ein willkommener Anlass, den kultigen Dresdner zur Reihe „Literatur live“ in die Spreestadt zu bitten. Eine Stadt, in der Geyer familiäre Wurzeln hat und ohnehin manchmal zu Besuch ist, wie der Gast des Abends gleich zu Beginn der rund zwei Stunden einwarf.

Als sich der Moderator einmal versprach und dem ehemaligen Dynamo-Stürmer 90 Tore in 90 Spielen bescheinigte, lachten Geyer und das Publikum um die Wette. „Das wäre schön gewesen“, feixte der Gast, der in Wahrheit für seinen Verein sechs Tore in der DDR-Oberliga erzielt hatte. Die Rede kam auf den Europapokal, in dem Dynamo 1970 gegen die englische Spitzenmannschaft Leeds United spielte. Nach einer 0:1-Hinspielniederlage gewann Dresden zu Hause 2:1 und schied wegen der Auswärtstor-Regel aus. Geyer wurde in diesem Spiel in der 76. Minute eingewechselt und nach nur acht Minuten mit einer Roten Karte vom Platz gestellt. Nach dem Grund gefragt, flachste Geyer: „Journalisten sind gemein, die stellen immer solche Fragen.“ Es gab wohl damals einen Zusammenstoß mit einem englischen Spieler und anschließend einen Disput mit dem Schiedsrichter, der daraufhin die beiden Kampfhähne vom Platz stellte.

„Das Thema kommt immer, da kann ich sein, wo ich will“, ächzte Geyer, als es um die Europapokalspiele gegen Bayern München im Herbst 1973 ging. In München verlor Dynamo 3:4, das Heimspiel ging dann 3:3 aus. Die Bayern seien sehr arrogant aufgetreten, erinnerte sich Geyer, dem damals sein Widerpart Ulrich Hoeneß zweimal entwischte und die ersten beiden Tore des Spiels in Dresden schoss. „Aber unser Libero war auch nicht auf dem Posten“, verteidigte sich der Ex-Dynamo.

Mit Hochachtung sprach Geyer vom damaligen Dynamo-Trainer Walter Fritzsch. Von ihm lernte er vor allem zweierlei – keine Disziplinlosigkeit zu dulden und „laufen, laufen, laufen“. Beides setzte er später als Trainer um – erst bei Dynamo, dann zehn Jahre lang bei Energie Cottbus, zwischendurch mal in Leipzig, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Cottbus hätte er mit Spielern gearbeitet, die weniger filigrane Techniker, aber dafür Kämpfer waren. Aus einem Mini-Etat hätte Energie damals das Maximale gemacht. „Hätte ich dort den Etat gehabt, mit dem der Hamburger SV heute Tabellenletzter der Bundesliga ist, dann hätte ich mit Cottbus in der Champions League gespielt!“

Die Sache mit den Schuhen

Disziplinlosigkeiten wie die von Pierre-Emerick Aubameyang hätte er nicht durchgehen lassen, wurde Geyer laut. Der Stürmer von Borussia Dortmund war jüngst zwischen zwei wichtigen Spielen mal eben nach Mailand geflogen, um sich einen Mantel zu kaufen. „So was geht einfach nicht, und Punkt!“, urteilte Geyer, der als Trainer schon mal seinen Spielern den Schrank ausräumte, wenn es darin liederlich aussah. Und auf eines legte der Trainer Geyer immer höchsten Wert: dass die Spieler mit geputzten Fußballschuhen zum Training erschienen.

Immer wieder unterbrach Szenenapplaus die lockere Unterhaltung auf der Bühne, die mit einer Prognose des Gastes endete: In fünf Jahren sollte Dynamo Dresden wieder in der Bundesliga spielen, während für Cottbus die Dritte Liga eher realistisch ist.

