Mit Christbaumschmuck und Alkohol erwischt

Haltestellenschild geklaut Sebnitz. Unbekannte Täter stahlen Dienstagnacht ein Haltestellenschild der Kirnitzschtalbahn an der Haltestelle „Nasser Grund“ in Mittelndorf. Der entstandene Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Zwei Frauen mit Diebesgut geschnappt Dippoldiswalde. Ein Anwohner (46) der Goethestraße beobachtete Donnerstagfrüh gegen 3 Uhr, wie zwei Personen um Autos herumschlichen und verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der Fahndung nach den Verdächtigen, stellten die eingesetzten Beamten wenig später zwei Frauen (36, 44) auf der Talsperrenstraße fest. Die beiden trugen vier große Taschen bei sich. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich in diesen alkoholische Getränke, Christbaumschmuck sowie Einbruchswerkzeug befanden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Sachen aus Kellereinbrüchen im Stadtgebiet stammten. Zudem stellten die Polizisten einen VW Passat ganz in der Nähe fest, in dem sich weiteres Diebesgut, darunter auch zwei Fahrräder befanden. Die beiden aus Tschechien stammenden Frauen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Wohnhaus Bad-Schandau. Unbekannte brachen Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus an der Basteistraße in Bad Schandau ein. Die Täter hängten ein Zaunsfeld aus und verschafften sich so Zutritt zum Grundstück. Während der 76-jährige Wohnungsinhaber im Garten arbeitete, betraten die Täter das Haus durch die Hintertür. Sie durchsuchten die Wohnräume und entwendeten etwa 800 Euro Bargeld.