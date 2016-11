Mit Chef-Indianer und Tango-Messe Ab sofort gibt es Karten für die Burgfestspiele im kommenden Jahr – Überraschungen sind garantiert.

Landesbühnen, Dom, Albrechtsburg, Theater und Stadt Meißen – hier mit ihren Chefs – haben sich zusammengetan, um die Burgfestspiele 2017 zu gestalten. © Claudia Hübschmann

Bald kommt der Weihnachtsmann – wer denkt da an kommenden Sommer? Die Macher der Neuen Burgfestspiele! Sie haben am Mittwoch das Programm vorgestellt und ab sofort gibt es auch die Karten dafür.

Nachdem sich in diesem Jahr der Bürgerfestzug und die Aufführung des „Jedermann“ als Publikumsmagneten herausgestellt haben, werden diese beiden Ereignisse auch im kommenden Juni wieder stattfinden. „Es wäre schön, wenn die Aufführung des ,Jedermann‘ zu einem Markenzeichen der Burgfestspiele werden würde“, erklärte Manuel Schöbel, der Intendant der Landesbühnen Sachen, vor der Presse auf der Albrechtsburg.

Allerdings warten die Burgfestspiele im 500. Jahr der Reformation mit einer maßgeschneiderten Inszenierung auf. „In Gottes eigenem Land“. Darin geht es um einen lutherischen Prediger, der an der amerikanischen Ostküste die Kirche aufbauen soll. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Gojko Mitic, der einen der zu missionierenden Indianer spielt. Und damit das Ganze ein besonderer Erfolg wird, haben die Burgfestspiele Damian Cruden aus dem englischen York verpflichtet. Dort spielen seit Jahrhunderten Tausende Theater im öffentlichen Raum. Ganz so viele werden es in Meißen nicht sein, die vielen Darsteller aus den Reihen der Bürger sollen diesmal nicht nur in Massenszenen auftreten, sondern auch kleine Rollen haben.

Vom Mitmachen der Meißener soll auch wieder der Bürgerfestzug leben. Unter dem Motto „Mit Jedermann vom Mittelalter zur Reformation“ wird sich der Zug vom Theater bis zum Burgberg bewegen. „Dort kann jeder mitmachen, und wer das möchte, kann sich ab sofort im Theater melden“, erklärte dessen Leiterin Renate Fiedler. Sie nannte auch Zahlen zu den Burgfestspielen. So wurden 2015 etwa 4 500 Besucher gezählt, 2016 rund 5 100, und im kommenden Jahr sollen es noch mehr werden.

Der Etat der Festspiele liegt bei 150 000 Euro, wovon 100 000 mit dem Verkauf von Eintrittskarten erwirtschaftet werden. Den „Rest“ tragen der Kulturraum, der Bund, die Stadt Meißen und die Ostdeutsche Sparkassenstiftung sowie weitere Sponsoren. Burgchef Uwe Michel erklärte, dass der Etat wesentlich höher liegen würde, würden die Partner der Festspiele ihre Aufwendungen marktüblich in Rechnung stellen. So sei es ein Gemeinschaftsprojekt, an dem neben der Albrechtsburg, dem Dom, dem Theater und der Stadt Meißen auch die Landesbühnen beteiligt sind. Deren Intendant erklärte auf die Frage, warum die Neue Elbland Philharmonie nicht mehr mit im Boot ist, dass Zeitmangel des Orchesters dafür verantwortlich ist. Und: „Wir hoffen, dass wir das Orchester für 2018 wieder gewinnen können.“

Was das Musikprogramm der Burgfestspiele betrifft, so stehen Eröffnung und Abschluss für seine Unkonventionalität. Denn eröffnet werden die Festspiele am 8. Juni 2017 mit einem Konzert der Congo Square Blues Band im Burghof, und beendet werden sie am 18. Juni 2017 mit der „Misa Tango“ – einer Messe in der Folge Bachs , aber eben mit Tangomusik, das erklärte Domkantor Jörg Bräunig.

Landesbühnenintendant Schöbel verwies noch auf ein Alleinstellungsmerkmal der Festspiele: „Die Kulisse der Albrechtsburg könnte man ja schlecht nachbauen.“

zur Startseite