Mit Bus und Bahn zum Ski- und Eisfasching

Der große Umzug des Geisinger Ski- und Eisfaschings wird sich am Sonntag um 14 Uhr in Bewegung setzen. Wer sich den Spaß stressfrei anschauen will, kann mit Bahn und Bus anreisen. Der Regionalverkehr Dresden richtet einen Pendelverkehr zwischen Geising und Altenberg ein. Die Busse verkehren dabei zwischen 12 und 17 Uhr nach Bedarf zwischen den Bahnhöfen der beiden Städte. Zusätzlich fährt ein Bus um 12.45 Uhr von Glashütte nach Geising. Dieser hält am Marktplatz in Bärenstein, in Lauenstein und am Wildpark. Dieser Sonderbus fährt um 17 Uhr die Strecke zurück. Wie der Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) informiert, gilt für die Fahrt auch der VVO-Tarif.

Am Sonntag sind neben den regulären Zügen der Städtebahn auch die Wintersportexpress-Züge im Einsatz. Diese bringen Besucher vom Dresdner Hauptbahnhof über Heidenau nach Geising. Die Züge starten 8.05 und 10.05 Uhr in Dresden und fahren 15.25 und 17.25 Uhr zurück. (SZ/mb)

