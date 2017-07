Mit Bus und Bahn ins neue Schuljahr Der Verkehrsverbund Oberelbe bietet Ermäßigungen an – nicht nur für Schüler.

Mit dem Ende der Sommerferien am 7. August starten viele Schüler und Azubis ins neue Ausbildungsjahr. Erstklässler beginnen mit dem Ernst des Lebens, Azubis ihre Berufsausbildung und auch für Schulwechsler von der Grundschule auf die Oberschule oder das Gymnasium beginnt ein neuer Abschnitt. „Für viele junge Fahrgäste bedeutet das auch neue Wege mit Bussen und Bahnen“, sagt Peter Kreher, Leiter für Finanzen und Tarif im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). „Obwohl das Ausbildungsjahr jetzt scheinbar noch weit weg ist, empfehle ich den Jugendlichen, sich jetzt in den Servicestellen der Unternehmen zu informieren.“ Innerhalb des VVO gelten einige besondere Regeln, die den öffentlichen Nahverkehr für Schüler und Azubis günstiger machen.

Tickets per Post

Nutzen junge Fahrgäste ermäßigte Wochen-, Monats- oder Jahreskarten, benötigen sie eine Kundenkarte. Die Karte gibt es kostenlos beim VVO und den Verkehrsunternehmen. Vollständig ausgefüllt, mit Passfoto versehen und für Fahrgäste ab 15 Jahren mit Stempel der Schule oder eines Verkehrsunternehmens, sind die Kundenkarten ein Jahr gültig. Für regelmäßige Nutzer sind die ermäßigten Abo-Monatskarten eine Alternative. „Gegenüber den Monatskarten aus dem Automaten spart man rund 15 Prozent“, so Kreher. Eine Abo-Monatskarte für Dresden kostet für Azubis 38,20 Euro, für zwei Tarifzonen, etwa von Radeberg nach Dresden, 56,40 Euro. Das Abo für drei Tarifzonen ist für 84,20 Euro pro Monat zu haben. Die Tickets kommen per Post nach Hause, der Betrag wird monatlich abgebucht. Um ein Abo abzuschließen, gibt es in allen Servicestellen der Unternehmen und im Internet ein Formular. „Wer den Bogen bis Mitte Juli abgibt, startet direkt am 1. August mit dem günstigen Abo“, erinnert Peter Kreher. (SZ)

Alle Infos zum Abo sowie die Kundenkarte gibt es in den Servicestellen aller Verkehrsunternehmen, per Telefon an der Infohotline unter 0351 8526555, persönlich in der VVO-Mobilitätszentrale.

