Mit Bus und Bahn durch den Sommer Mit dem Ferienticket fahren Schüler und Auszubildende günstig durch ganz Sachsen.

© Archiv/Marko Förster

Sächsische Schweiz In einem Monat atmen wieder etliche Schüler auf: endlich schulfrei, endlich Sommerferien. Doch nicht jeder fährt weit weg in den Urlaub, auch in der Umgebung gibt es viel zu entdecken. Damit Schüler und Auszubildende in den Ferien günstig in Sachsen reisen können, bietet der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) das Super-Sommer-Ferien-Ticket (SSFT) und das Ferien-Ticket Sachsen an. Beide Tickets sind während der gesamten Sommerferien vom 24. Juni bis zum 6. August gültig – nur montags bis freitags zwischen 4 und 8 Uhr nicht. Mit dem SSFT sind Schüler und Auszubildende unter 21 Jahren in allen Bussen, Straßenbahnen, Nahverkehrszügen und auf viele Fähren im VVO-Raum sowie im benachbarten Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien unterwegs. Dafür zahlen sie 18 Euro.

Für zehn Euro mehr bekommen sie das Ferienticket Sachsen, mit dem sie sogar Verkehrsmittel im ganzen Freistaat nutzen können. Auch Fahrräder können fast überall kostenfrei mitgenommen werden. Umgerechnet kostet das die Schüler und Auszubildenden 64 Cent am Tag.

Um eins der beiden Tickets zu bekommen, wird eine VVO-Kundenkarte oder ein Schülerausweis benötigt. Außerdem muss auf den Fahrscheinen ein Name vermerkt sein, denn sie dürfen nicht weitergegeben werden. (SZ)

Weitere Informationen gibts im Internet.

zur Startseite