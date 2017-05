Mit Brötchen zum Kinderfest gelockt 1945 kamen Kinder noch mit etwas Skepsis in den Stadthallengarten.

Die Organisatoren des Kinderfestes (von links): Anneliese Karst, Monika Kamphake, Renate Klein und Hans-Peter Bauer.Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Grenzüberschreitend gefeiert wird am 20. Mai wieder im Stadthallengarten. Das Kinderfest „Wir, die Neißekinder – My dzieci Nysa“ knüpft an jenes an, das zwölf Tage nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges an genau demselben Ort stattfand. Damals waren Klaus Ludewig und Rudolf Berndt dabei. Beide erinnern sich, dass vor allem die Eltern große Angst hatten, ihr Kind zu den „Russen“, die mit der Stadtverwaltung dazu einluden, hinzuschicken. „Aber die Aussicht, ein Brötchen zu bekommen, ließ viele die Angst überwinden“, sagt Klaus Ludewig. Die Menschen seien hungrig gewesen, Brötchen etwas ganz Tolles. „Deshalb ist es mir auch noch so gut im Gedächtnis, während ich mich an die Spiele kaum erinnere“ , sagt der heute 76-Jährige. Ein Bus holte ihn damals zusammen mit zwölf anderen Kindern aus dem Haus ab. Die Milchbrötchen wurden vom Lkw herunter verteilt. Bei dem Anblick lief den Kindern das Wasser im Mund zusammen.

Allerdings währte Klaus Ludewigs Freude nicht lange. Der Grund: Seinem Freund passierte ein Missgeschick. Kaum hatte dieser vom Brötchen abgebissen, stach ihn eine Biene. Und so mussten beide schnell wieder nach Hause. Rudolf Berndt war zum Kinderfest zwölf Jahre alt. Eine schöne Sache sei die Veranstaltung gewesen, die mit Skepsis erwartet, aber dankbar angenommen wurde, sagt er.

Mit einem Brötchen wird man heute Kinder kaum zu einem Fest verführen können. Deshalb haben sich der Stadthallen-Förderverein, der Demokratische Frauenbund, insbesondere die Gruppe Femina, der Förderverein Kulturstadt Görlitz/Zgorzelec, der Bürgerrat Innenstadt Ost mit dem Netzwerk der Engagementbörse viel einfallen lassen. Auf den Zauberer Ralf Kunze, die Kindershow der „Hexe Hillary“ und den Görlitzer Karnevals- und Tanzsportverein können sich die Besucher freuen, aber auch auf ein Programm der Neißegrundschule, der Zgorzelecer Regenbogenschule Tecza sowie der Folkloretanzgruppe des Dom Kultury. Der Kulturbrücken-Verein stellt sich mit seinem Zirkuskoffer vor. Die jüngeren Kinder dürfen sich auf einer Hüpfburg der Volks- und Raiffeisenbank tummeln, sich schminken lassen, basteln, am Görlitz-Memory, Bogenschießen und anderem mehr teilnehmen. Die Jugendfeuerwehr, die Polizei, der Görlitzer Kickerring, Marianne Scholz-Paul – bekannt als das Tippelweib – sind auch mit von der Partie und halten einige Überraschungen bereit. Für kulinarische Leckereien ist ebenfalls gesorgt. An zwei Bäumen werden Zettel gesammelt, die mit Wünschen der Kinder dies- und jenseits der Neiße beschrieben sind. Die Wunschbäume übergeben Oberbürgermeister Siegfried Deinege und Bürgermeister Rafal Gronicz. Zum Abschluss des Festes lassen Kinder gemeinsam Luftballons am Neißeufer aufsteigen. OB Deinege ist Schirmherr der Veranstaltung, und das Gehart-Hauptmann-Theater engagiert sich sehr. Der Lions-Club Görlitz, die Krankenkasse IKK und andere unterstützen das Fest mit Spenden.

Kinderfest im Stadthallengarten: am 20. Mai ab 14 Uhr.

zur Startseite