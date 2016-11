Mit Brigadefahne und Flockenwirbel Das Museum lädt zum ersten Lautex-Stammtisch ein. Der gesellige Nachmittag hat noch einen weiteren Hintergrund.

Kultur- und Ordnungsamtsleiter Matthias Schmieder (r.), Stadtsprecherin Diana Schulze und Museumsmitarbeiter Volkmar Krischke stoßen schon mal auf den Erfolg des ersten Lautex-Stammtisches am kommenden Dienstag an. © Klaus-Dieter Brühl

Seit etwa sechs Wochen läuft im Großenhainer Museum Alte Lateinschule die Sonderausstellung über die beiden früheren Textilbetriebe Lautex und Textima. Sie haben vor der Wende das Leben in Großenhain geprägt. Tausende Menschen arbeiteten dort. Das weckt Erinnerungen und kommt offensichtlich sehr gut an bei den Großenhainern. Mehr als 400 Besucher wurden hier in den letzten Wochen gezählt. Für ein kleines Museum wie der Alte Lateinschule ist das ein Riesenerfolg.

„Seitdem die Ausstellung läuft, treffen sich hier oft ehemalige Kollegen und gehen gemeinsam ins Museum“, sagt Stadtkulturamtsleiter Matthias Schmieder. Er ist glücklich, dass die Museumsmitarbeiter mit der Sonderausstellung den richtigen Nerv der Großenhainer getroffen haben.

Und das Museum legt noch einen drauf. Am kommenden Dienstag soll es hier den ersten Lautex-Stammtisch geben. Dazu sind alle ehemaligen Mitarbeiter des VEB Vereinigte Tuchfabriken Ostsachsen, Werk I Großenhain, eingeladen. 17 Uhr soll es losgehen.

Keine Ahnung, wie viele kommen

„Viele Kollegen von damals wollen sich gern treffen, warten aber auf einen Anlass“, sagt Schmieder. „Es soll ein geselliger Nachmittag werden. Aber wir haben keine Ahnung, wie viele tatsächlich kommen.“

Auch Stadtsprecherin Diana Schulze ist von der Idee eines Lautex-Stammtisches begeistert. „So eine Begleitveranstaltung zu einer Ausstellung gab es im Großenhainer Museum noch nie“, sagt sie und verweist darauf, dass für den 14. November auch ein Textima-Stammtisch geplant ist. Ebenfalls ab 17 Uhr.

Diese beiden zusätzlichen Veranstaltungen sollen zum einen die Alte Lateinschule beleben, zum anderen aber auch bei der Museumsarbeit helfen. „Wir erhoffen uns weitere wichtige Informationen aus Erzählungen von damals“, sagt Schmieder. Manch einer habe noch Dokumente wie Fotos oder Brigadetagebücher auf dem Boden liegen, und bringt sie eventuell mit zum Stammtisch. „Jetzt leben die Leute noch, die früher in der Lautex und in der Textima gearbeitet haben“, so der Amtsleiter. „In 20 Jahren brauchen wir nicht mehr nachfragen.“

Aber auch Leute, die keine Dokumente oder Geschichten von damals parat haben, seien herzlich zu den Stammtischen willkommen. Bei Kesselgulasch, Brause und Zschieschener Bier, im Volksmund „Flockenwirbel“ genannt, sollen Erinnerungen wach werden. Eigens dafür bereitet das Museum Bilder der beiden Betriebe vor.

Die Sonderausstellung „LauTexTima“ ist noch bis Ende November im Museum im Schatten der Marienkirche zu sehen. Danach beginnt die beliebte Weihnachtsausstellung.

