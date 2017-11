Mit Brief und Siegel

Aufgeweckte Bäckermeisterin: Ich bin gelernte Backwaren-Verkäuferin und wollte eigentlich mit meinem Mann die Bäckerei meines Vaters übernehmen. Doch seit der Trennung vor gut zwei Jahren stehe ich allein da – mit drei Kindern. Die Entscheidung für den Meisterlehrgang war eine Vernunftentscheidung, den vom Opa gegründeten Betrieb in die 3. Generation zu retten. Ohne meine Cousine, die sich um die Kinder kümmerte, hätte ich den Vollzeitkurs nie geschafft. Nebenbei musste die Bäckerei mit drei Filialen und Eiscafé laufen. Auf mich wartet eine Wahnsinns-Aufgabe: 18 Leute in Lohn und Brot zu halten. Aber es ist zunehmend stimmig, ich will es. Ich werde meinen Kindern nicht vorschreiben, was sie mal machen sollen. In der Backstube fange ich um 2 Uhr an – noch die kleinste Herausforderung. Anita Kunath (38), Leppersdorf bei Radeberg, 3 Kinder

Mobiler Tischlermeister: Ich bin handwerklich versiert und habe meinem Schwiegervater oft geholfen. Er baut Verkaufs- und Zirkuswagen. Das hat mich, einen studierten Maschinenbauer, fasziniert und bewogen, umzusatteln. Ich werde mich nächstes Jahr selbstständig machen – auch mit seiner Hilfe. Auch wenn ich die gut 100 Jahre alte einstige Stellmacherei nicht fortführe, so sehe ich mich doch in der Familientradition. Ich will mit „Tiny Houses“ Neues wagen. Solche mobilen Minihäuser aus Holz, die auf engstem Raum den kompletten Hausstand dabei haben, sind ein Zukunftsmarkt. Vielleicht färbt es ja auf meine drei kleinen Mädels ab. Sie sind öfter in der Werkstatt, da fällt mehr ab als Späne. Schön, dass ich für die Gründung einen zinsgünstigen Kredit bekomme. Das hilft – wie schon der Meisterbonus. Sebastian Schmidt (31), Vierkirchen bei Görlitz, 3 Kinder