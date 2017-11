Fußball Mit breiter Brust Die A- und B-Jugend des GFV 90 wurde von einem neuen Sponsor mit Anzügen ausgestattet.

Welch ein Potenzial: A- und B-Jugend des Großenhainer FV stellten sich in neuer Kleidung zum Mannschaftsbild. © M. Kost

Es ist ein neuer Aspekt in der Nachwuchsförderung beim Großenhainer Fußballverein: Nachwuchsspieler und Übungsleiter der A- und B-Jugend wurden jetzt mit schicken Präsentationsanzügen von „Swiss Life Select“ ausgestattet. Stephan Robl und Holger Denert stellten sich nach einer nachwuchsbezogenen Informationsveranstaltung gemeinsam mit den beiden Mannschaften zum Bildtermin für Vereinsfotograf Matthias Kost. Beim Großenhainer FV freut man sich insbesondere, dass hiesige und regionale unternehmen „die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre zur Kenntnis nehmen und mit zweckdienlichen Zuwendungen würdigen“.

Die beiden Mannschaften, die künftig im neuen Look inklusive Logo bei ihren Spielen auftreten, spielen in der laufenden Saison jeweils in der Landesklasse Mitte. Die A-Jugend belegt nach dem 5. Spieltag den achten Platz. Auf diesem Rang haben sich auch die B-Junioren platziert, die bereits sechs Punktspiele absolviert haben.

Für den Großenhainer FV bedeuten die Teams natürlich auch jede Menge Hoffnung. Denn beim Ziel, die Männermannschaft in der Landesliga zu etablieren, bestehen für diesen oder jenen Junior durchaus berechtigte Aussichten, in absehbarer Zeit den Sprung in die Landesliga zu schaffen. (rt)

