Mit Brandstiftung gedroht

Asylbewerber droht Unterkunft anzuzünden Arnsdorf. Ein 16-jähriger unbegleiteter Asylbewerber hat am Dienstag gegenüber seiner Betreuerin damit gedroht, seine Unterkunft in Arnsdorf an der Hufelandstraße niederbrennen zu wollen. Zudem soll er andere Bewohner der Einrichtung angestachelt haben. Beamte des Polizeireviers Kamenz nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und vernahmen ihn. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in seine Unterkunft zurückgebracht. In Arnsdorf gibt es eine Einrichtung mit fünf Plätzen, in der traumatisierte jugendliche Asylbewerber psychologisch betreut werden.

Polizei kontrolliert bei Lichterkette Bautzen. Am Dienstagabend war die Bereitschaftspolizei während der Lichterkette und auch danach in Bautzen im Einsatz. Größere Störungen waren nicht zu verzeichnen. Während eine Lichterkette vom Kornmarkt zur Friedensbrücke gebildet wurde, passierte eine Gruppe von etwa zehn Personen, die augenscheinlich dem rechten Spektrum zuzurechnen waren, die Strecke. Zu Störungen kam es nicht, Bereitschaftspolizisten kontrollierten die Identitäten der Frauen und Männer. Aus dem Bereich der Wasserkunst sollen nach Abschluss der Veranstaltung rechte Parolen mit verbotenem Inhalt gerufen worden sein. Als das eine Streife überprüfte, war niemand anzutreffen. Auf dem Kornmarkt hielten sich den ganzen Abend über nur wenige Personen auf. Dort trat gegen 23:15 Uhr eine 29-jährige Bautzenerin mehrere brennende Kerzen um. Die Beamten erstatteten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und verwiesen die Störerin des Platzes. Insgesamt kontrollierten die Beamten am Dienstagabend 46 Personen und erteilten vier Platzverweise.

Beim Spaziergang Diebesgut gefunden Schwepnitz. Ein Spaziergänger hat jetzt in Bulleritz drei Fahrräder in einem Graben am Kiefernweg im Schwepnitzer Ortsteil Ullersdorf entdeckt. Diese Information erreichte die Polizei am Dienstagmorgen, gefunden wurden die Räder bereits am Sonntag. Als eine Streife den Kiefernweg ansteuerte, lagen die drei Drahtesel noch im Versteck. Bei einer Überprüfung der Rahmennummern kam heraus, dass mindestens eines der drei Räder gestohlen wurde. Das Kindermountainbike war am Freitag voriger Woche Bernbruch gestohlen worden. Die Herkunft der beiden anderen Bikes ist derzeit noch ungeklärt. Die Beamten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher.

In Supermarkt eingebrochen Bischofswerda. In der Nacht zu Mittwoch sind in Bischofswerda Unbekannte in einen Supermarkt an der Dresdener Straße eingebrochen. Die Täter hatten offenbar die Alarmanlage außer Betrieb gesetzt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Diesel von einem Bagger abgezapft Großpostwitz. In der Nacht zu Dienstag haben Diebe auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft an der Fabrikstraße in Großpostwitz etwa 150 Liter Diesel aus dem Tank eines Baggers abgezapft. Sachschaden entstand nicht, der Behälter war unverschlossen.