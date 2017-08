Mit Bohrer und viel Feingefühl Auf dem Sonnenstein praktiziert ein neuer Zahnarzt. Dessen Name ist nicht unbekannt im Ärztehaus der Wohnungsgesellschaft.

Zahnarzt Patrick Hebold hat die Praxis von Hannelore Rädel im WGP-Ärztehaus Sonnenstein übernommen. © Norbert Millauer

Ein neues Gesicht gibt es in dem Ärztehaus Sonnenstein der Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP). Seit dem 1. Juli praktiziert Zahnarzt Patrick Hebold in den Räumen seiner Vorgängerin Hannelore Rädel, die sich aus Altersgründen zur Ruhe gesetzt hat. Der junge Mann ist zwar noch unbekannt in dem großen langgestreckten Gebäude, nicht aber sein Nachname. Denn kein geringerer als sein Vater Thorsten Hebold arbeitet seit vielen Jahren in dem Gesundheitszentrum, ebenfalls als Zahnarzt. „Von ihm habe ich auch erfahren, dass die Praxis von Frau Rädel frei wird“, sagt der Junior mit einem Schmunzeln.

Sein Sprung in die Selbstständigkeit war gut überlegt. „Zunächst hatte ich Bedenken wegen des hohen bürokratischen Aufwandes. Dann reizte mich aber doch die Perspektive, meine eigenen Vorstellungen in einer eigenen Praxis umzusetzen“, erklärt der 36-Jährige.

Dabei hat Patrick Hebold immer den Patienten und dessen Wohl fest im Blick. „Ich versuche, höchste Qualität zu bieten“, sagt der Mediziner und meint damit ganz konkret, den Patienten über jegliche Behandlungsalternativen zu informieren. „Fehlt einem Patienten beispielsweise ein Zahn, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Lücke bleibt, wenn es aus zahnärztlicher Sicht zu vertreten ist“, sagt Hebold. Variante zwei: Er baut eine Brücke. Die dritte Lösung: Der Patient bekommt ein Implantat. Wichtig ist Hebold das Gespräch mit dem Patienten. „So finden wir gemeinsam die beste Lösung, die individuell auf den Patienten zugeschnitten ist“, erklärt der Dentist.

Natürlich weiß er auch, dass viele Menschen mit Ängsten zu ihm kommen. Um diese zu nehmen, setzt der Mediziner ebenfalls auf Kommunikation. „Wer möchte, dem erkläre ich jeden Schritt, den ich als Nächstes mache. So kann sich der Patient gut auf die Behandlung einstellen.“ Bei kleineren Patienten geschieht das übrigens in einer adäquaten Sprache. „Kindern sage ich nicht, das ist ein Bohrer, sondern beschreibe das Instrument als Schaufelbagger, der am Kopf auch schon mal rütteln kann“, berichtet Hebold.

Zeit fürs Team

Aber auch das Team ist Hebold als Arbeitgeber wichtig. So setzen sich seine Angestellten und er an den langen Arbeitstagen regelmäßig für eine halbe Stunde bei einer Tasse Kaffee zusammen, um auch mal über Privates zu sprechen.

Patrick Hebold ist in Pirna geboren, Nach dem Abitur stand aber noch nicht sofort fest, dass er seinem Vater bei der Berufswahl folgen würde. „Für mich kam auch ein Sozialpädagogik- und Medizin-Studium infrage“, erinnert sich Hebold. Schließlich entschied er sich dann aber doch für Zahnmedizin und studierte ab 2003 in Dresden. Danach arbeitete er in verschiedenen Zahnarztpraxen als Ausbildungsassistent und war bis 2017 als angestellter Zahnarzt in der Region Bischofswerda tätig.

Mit seiner Frau und seinem dreijährigen Sohn wohnt Patrick Hebold in Obervogelgesang. Die Familie ist auch der Ausgleich zu seiner Arbeit. Außerdem fährt der Pirnaer gerne mit dem Rad, wobei seine Touren ab 30 Kilometer Strecke beginnen. „Auch, wenn man mir das vielleicht nicht so ansieht“, sagt er mit einer guten Portion Humor und zeigt lächelnd auf seine etwas korpulente Statur.

Neben den zwei Zahnärzten beherbergt das WGP-Ärztehaus auf dem Sonnenstein Praxen einer Frauenärztin, eines Internisten, einer weiteren Zahnärztin, ein Dentallabor, eine Logopädie, eine große Physiotherapie und eine Apotheke.

