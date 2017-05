Mit Blaulicht zum Sieg Die Besten Sächsischen Pressefotos des Jahres 2016 wurden in Dresden ausgezeichnet. Ein Preisträgerfoto zeigt Nieskys Stadtwehrleiter Steffen Block.

Stadtwehrleiter Steffen Block im Interview mit Danilo Dittrich von Telenews Network © André Schulze

Themen, die Sachsen bewegen und durch Pressefotos besonders eindrucksvoll dargestellt werden: Die „Besten Sächsischen Pressefotos des Jahres 2016“ wurden am Mittwochabend im Rahmen des Wettbewerbs „blickpunkt“ in der Altmarkt-Galerie Dresden ausgezeichnet. Das Preisträgerfoto in der Kategorie Lokales stammt von André Schulze. Glückwunsch!

Der 38-Jährige arbeitet als selbstständiger Fotograf unter anderem für die SZ, hat ein Studio in Görlitz. Er hat sein Foto „Blaulicht“ genannt und es zeigt Nieskys Stadtwehrleiter Steffen Block im Interview mit Danilo Dittrich von Telenews Network. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr waren Mitte Dezember 2016 zu einem schweren Unfall mit vier Fahrzeugen an der B 115 gerufen worden.

