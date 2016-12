Mit Bierkrug Ausländer verprügelt Ein 32-Jähriger hat bei der Sonnenwendfeier in Polenz gezielt Ausländer angegriffen. Jetzt sind neue Details bekannt.

Polenz. Nachdem das Landgericht in Dresden einen 32-jährigen Deutschen wegen versuchten Mordes angeklagt hat, sind neue Details zu dem Fall bekannt geworden. Bei dem Angriff auf der Sonnenwendfeier in Polenz im Juni (SZ berichtete) soll der Tatverdächtige mit einem schweren Bierkrug mehrmals massiv auf den Schädel eines am Boden liegenden Mannes eingeschlagen haben. Der Geschädigte, ein Bulgare, wurde bei der brutalen Attacke am Abend des 18. Juni schwer verletzt. Er erlitt mehrere Schädelfrakturen und Platzwunden. Staatsanwaltschaft Dresden hatte den 32-Jährigen, der aus Bad Schandau stammt, daher wegen versuchten Mordes angeklagt. Nun liegt das Verfahren vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Dresden.

Der 32-jährige Hauptbeschuldigte soll zusammen mit zwei Begleitern, die aus Neustadt und Bad Schandau kommen, geplant haben, ausländische Gäste von der Sommersonnenwendfeier in Polenz zu vertreiben. Die beiden Komplizen sind 24 und 38 Jahre alt. Das Trio hätte schon gegen 19.40 Uhr im Festzelt den Hitlergruß gezeigt und „Sieg Heil“ gerufen. Gegen 22.15 Uhr habe dann der 32-Jährige zwei Bulgaren (28, 29) niedergeschlagen – einer war sofort bewusstlos, auf den zweiten habe er anschließend dann mit dem Bierhumpen eingeschlagen, teilte Oberstaatsanwalt Claus Bogner, der Behördensprecher, mit. Etwa eine Stunde später sollen alle drei Verdächtige auch noch einen Rumänen massiv zusammengeschlagen haben. Die Täter sind laut Staatsanwaltschaft alle einschlägig vorbestrafte Rechtsextremisten.

Die Polizei hatte die beiden älteren Verdächtigen bereits Ende Juni verhaftet. Während der 32-Jährige noch in Untersuchungshaft sitzt, verbüßt der 38-Jährige derzeit eine andere Haftstrafe. (SZ/lex)

