Schwimmen Mit Bestzeit zu Gold Rettungsschwimmerin Undine Lauerwald gewinnt die Deutsche Meisterschaft mit AK-Rekord.

Mit AK-Rekord zum Meistertitel: Undine Lauerwald. © DLRG

Am Wochenende trafen sich 1 200 Rettungsschwimmer(-innen), um ihre Besten zu küren. Zehn Sportler der DLRG-Gliederung „Niederes Elbtal“ waren auch am Start im westfälischen Hagen.

Undine Lauerwald (AK 15/16) präsentierte sich bei den Einzelentscheidungen in bestechender Form und gewann mit deutlichem Vorsprung die Goldmedaille im Mehrkampf. In der Disziplin 100 m Retten mit Flossen stellte sie zudem einen neuen Altersklassenrekord (59,61 Sekunden) auf und wurde aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen für den Bundeskader nominiert. Sarah Weinhold (AK 13/14) war die zweite Meißner Einzelstarterin. Sie verbesserte ihre Meldeleistung erheblich und erreichte einen guten Mittelfeldplatz. In der Staffel kamen die Meißner Mädchen in der der Altersklasse 15/16 auf Platz zehn, die Jungs verbesserten sich von Meldeplatz 18 auf Rang elf. Die Sportler vom „Niederen Elbtal“ trugen somit maßgeblich zum erfreulichen Abschneiden des Landesverbandes Sachsen in der LV-Wertung bei, erreichten nach langer Durststrecke den 10. Gesamtplatz. (Grünitz)

