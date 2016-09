Mit Aschenbrödel im Schlosskeller Das Schlossrestaurant hat jetzt einen besonderen Raum für Veranstaltungen eingerichtet. In einem der ältesten Teile des einstigen Jagdschlosses.

Henriette Ehrlich und Alf Mahlo werden mit ihrer Version des Aschenbrödels auch in diesem Winter wieder im Moritzburger Schlossrestaurant zu Gast sein. Insgesamt 13 Vorstellungen sind geplant. Gespielt wird diesmal allerdings in dem neuen Kellergewölbe.

Was passiert, wenn eine Restaurantfrau auf die Suche nach Lageräumen geht, können Besucher bald im Moritzburger Schloss bestaunen. Für Ende nächster Woche hat Katharina Köntopp Partner aus der Region eingeladen, um ihnen das neue Gewölbe des Schlossrestaurants vorzustellen, in dem künftig gefeiert werden kann.

Katharina Köntopp ist seit Ende vergangenen Jahres die gastronomische Leiterin der Meißner Schwerterbräu-Gastronomie in Moritzburg. Dazu gehören neben dem Schlossrestaurant auch der Eisenberger Hof. „Im Frühjahr habe ich Herrn Lehmann vom Schloss angesprochen, weil ich einen zusätzlichen Lagerraum brauchte.“ Gemeinsam seien sie daraufhin in den früheren Wein- und Bierkeller hinabgestiegen. Der war schon zu Zeiten des früheren Betreibers des Schlossrestaurants gastronomisch genutzt worden. Infolge der umfangreichen Bauarbeiten im Schloss sei dann aber Feuchtigkeit eingedrungen und das Gewölbe stand deswegen leer.

Umso überraschter war Katharina Köntopp bei ihrem Abstieg unter die nördliche Wagenhalle. „Die Räume waren in einem sehr guten Zustand.“ Und auch die Luftfeuchtigkeit, so ihr erster Eindruck, schien nicht ungewöhnlich hoch zu sein. Die anschließenden Messungen hätten das bestätigt. So entstand schließlich die Idee, die Räume als Ergänzung zu den Möglichkeiten des Schlossrestaurants für Feiern und Veranstaltungen herzurichten.

Für die Möbelausstattung wurde vor allem auf dunkle Farben gesetzt. Das größte der drei Gewölbe ist der eigentlich Gastraum . „Hier ist Platz für 40 bis 50 Gäste, bei Theaterbestuhlung auch für 60“, sagt Katharina Köntopp. Der mittlere Raum kann je nach Wunsch für den Aufbau eines Buffets oder zum Tanzen genutzt werden. In dem schmalen Eingansgewölbe wurde ein kleiner Tresen eingebaut. „Dank einer Zählautomatik kann hier auch selbst Bier gezapft werden.“ Ein wesentlicher Teil der Ausstattung ist die Beleuchtung. Passend zu dem Umstand, dass der Keller zu den ältesten Bereichen des Schlosses gehört, erinnern die verwendeten Glaszylinder an dicke Wachskerzen. Da diese Lampen dimmbar sind, können so ganz unterschiedliche Stimmungen in das Gemäuer gezaubert werden. Je nach Anlass.

Eric Schäffer, Inhaber der Meißner Schwertbrauerei, freut sich, dass die neuen Räume in Moritzburg jetzt fertig sind. „Am 15. Oktober sind zur „Kulinarischen Krönung“ drei Gourmetköche im Schloss zu Gast. Bis dahin wollten wir das Kellergewölbe fertig haben.“ Gemeinsam mit Schlossrestaurant-Küchenchef Martin Baumgartner werden Benjamin Biedligmaier, einer der jüngsten Sterneköche Deutschlands und Küchenchef des Hotels Bülow Palais, Daniel Fischer, und Mario Pattis den Gästen erlesenen Kreationen kredenzen. „Die Gäste können den Köchen dabei über die Schulter schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen“, sagt Katharina Köntopp.

Seit der Wiedereröffnung nach der Sanierung vor zwei Jahren gehört das Schlossrestaurant zur Schwerterbrauerei-Gastronomie. „Ich bin sehr glücklich mit Moritzburg“, sagt Eric Schäffer, „denn die Resonanz ist sehr gut.“ Durch die Übernahme das Eisenberger Hofes besteht zudem die Möglichkeit, für größere Veranstaltungen auch gleich noch Übernachtungen mit anzubieten.

Auch für das beliebte Aschenbrödel-Theater-Dinner mit Henriette Ehrlich und Alf Mahlo gibt es auf Wunsch solche Komplettangebote. Gespielt wird in dieser Saison – wieder parallel zur Ausstellung zum Kultfilm – übrigens in dem neuen Kellergewölbe. Gespeist wird wie bisher im Restaurant. Ebenfalls fest geplant sind ein Gastspiel des Dresdner Hoftheaters mit der Weihnachtsgans Auguste, Swing-Klassiker im Weihnachtsgewand und ein Show-Dinner mit Lesung und Gesang mit Gunther Emmerlich.

