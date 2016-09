Mit Altpapier ins Kino In der Kita „Unter den Linden“ wird fleißig gesammelt: schon für die Weihnachtszeit.

Hausmeister Thomas Schließ sortiert das Altpapier, das Kinder, Eltern und Großeltern mitgebracht haben. Denn es muss lose in den Container, der am Mittag schon gut gefüllt war. © Dietmar Thomas

„Wir haben heute früh auch Zeitungen mitgebracht“, erzählen die Kinder aus der Blümchengruppe, während sie beobachten, wie Hausmeister Thomas Schließ die Stricke zerschneidet, mit denen einiges Altpapier noch gebündelt ist. Die Zeitungen und Kataloge müssen lose in den großen Container, der vor der Kita Unter den Linden aufgestellt ist. Die Einrichtung hatte nicht nur Kinder, Eltern und Großeltern, sondern alle Roßweiner aufgerufen, sich an der Sammlung zu beteiligen. Und der Container füllt sich schnell. „Etwa vier Tonnen Altpapier sind zusammengekommen“, sagt Kita-Leiterin Heike Koßmann am Mittwoch.

Wie viel Geld diese Menge unterm Strich einbringen wird, weiß sie noch nicht, weil der Preis fürs Altpapier stetigen Schwankungen unterliegt. Aber sie rechnet damit, etwa die Hälfte der Kosten decken zu können, die für eine vorweihnachtliche Überraschung gebraucht werden. „Wir haben ein mobiles Kino bestellt“, erklärt die Leiterin der Kita. Damit soll den etwa 90 Krippen- und Kindergartenkindern, die die Einrichtung der Volkssolidarität besuchen, die Wartezeit auf den Weihnachtsmann verkürzt werden. (DA/eg)

