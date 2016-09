Mit altem Kader in die neue Saison Beim Döbelner SV vertraut man nach dem Aufstieg auf erfahrene Spielerinnen. Dennoch ist der Klassenerhalt kein Thema.

Christiane Schneider (links) und Jessica Gückel waren in der vergangenen Saison in der Landesliga im Doppel eine Macht und werden dies ganz sicher auch eine Etage höher in der Sachsenliga unter Beweis stellen können. © Dietmar Thomas

Es geht wieder los. Mit einem Heimspiel gegen den TSV Falkenau eröffnet der Döbelner SV in der Sachsenliga der Damen die Spielzeit 2016/17. An der Aufstellung der Mittelsächsinnen hat sich dabei rein gar nichts verändert. Die Verantwortlichen schenken dem Aufstiegsquartett des Vorjahres das Vertrauen. „In der Relegation hat die Mannschaft in dieser Besetzung ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Wir sehen somit keine Notwendigkeit, derzeit daran etwas zu ändern“, erklärte der stellvertretende Abteilungsleiter Jörg Dathe.

Angeführt wird das Team von Anja Böhle, die nach ihrer Auszeit in der Spielzeit 2014/15 in der vergangenen Saison nahtlos an die Leistungen der früheren Jahre anknüpfen konnte. Mit 17 Siegen aus 18 Partien war sie von der Konkurrenz fast nicht zu stoppen.

Mittlerweile ihre vierte Saison nimmt Jessica Gückel bei den Damen in Angriff. Und das mit 17 Jahren. In der abgelaufenen Landesliga-Meisterschaft legte sie mit 30:10 Punkten einen sehr ordentlichen Auftritt hin. Zudem war sie im Doppel gemeinsam mit Christiane Schneider eine Macht. Sollte sich die Leistungssteigerung der vergangenen Jahre bei ihr fortsetzen, dürfte sie den Verantwortlichen noch viel Freude bereiten.

Auf die Erfahrung von Mannschaftskapitän Evelin Dathe kann und will das Quartett auch in diesem Jahr nicht verzichten. Gerade in der Sachsenliga, in der den Döbelnerinnen ein deutlich rauerer Wind ins Gesicht blasen wird, als noch in der vergangenen Saison, kann die Routine der amtierenden Vize-Sachsenmeisterin der Seniorinnen Gold wert sein. In der zurückliegenden Spielzeit hat sie auch wieder einmal bewiesen, dass sie noch längst nicht zum alten Eisen gehört.

Das Quartett komplettiert Christiane Schneider. Die 28-Jährige ist seit der vergangenen Saison wieder eine feste Größe in der ersten Mannschaft und hat dies auch gleich mit einer überzeugenden Bilanz unter Beweis gestellt. Mit ihren 15 Einsätzen gehörte sie neben Evelin Dathe und Jessica Gückel zu den meistbeschäftigten Spielerinnen im Team.

Sollte eine der vier Stammspielerinnen doch einmal nicht zur Verfügung stehen, ist die Reservebank der Mittelsächsinnen sehr gut bestückt. Erfahrene Spielerinnen wie Kerstin Seidel, Stephanie Schade und Franziska Weber stehen zur Verfügung. Alle drei Akteurinnen können schon auf Einsätze in Sachsens höchster Spielklasse zurückblicken.

Unter all diesen Voraussetzungen sollte es den Döbelnerinnen gelingen, die Klasse zu verteidigen. Dass dies nicht unmöglich ist, demonstrierte das Quartett bereits vor zwei Jahren. Nur aufgrund des freiwilligen Rückzugs landeten die Damen damals in der Landesliga. Geschenkt wird der Mannschaft allerdings nichts, schon gar nicht am ersten Spieltag gegen den TSV Falkenau. Die Erzgebirgerinnen belegten in der vorherigen Saison immerhin Meisterschaftsplatz drei. Dennoch haben beide Mannschaften schon eines gemeinsam: Die Aufstellung, denn auch die Gäste vertrauen in der neuen Spielzeit ausnahmslos den Spielerinnen, mit denen der Bronzerang erarbeitet wurde. (DA/jsc)

zur Startseite