Mit Alpakas beim Weihnachtsmarkt Hunderte Besucher sind zum „Städt’l“ nach Nieder Seifersdorf gekommen. Dort wird auch am Sonntag noch einiges geboten.

Jörg Fiedler holt mit den beiden Alpakas aus dem Königsbrücker Alpakagarten den Weihnachtsmann und seine beiden Wichtel zum Einzug auf den Weihnachtsmarkt im „Städt`l“ Nieder Seifersdorf ab. © Rolf Ullmann

Traditionell übernimmt Nieder Seifersdorf mit den Autakt der Weihnachtsmärkte in der Region. Hunderte Besucher belebten am Sonnabend vom Nachmittag an bis in die Abendstunden den Platz mit den Ständen am „Städt’l“ und den Pfarrhof der Kirche. Der Weihnachtsmann kam dieses Mal in Begleitung von zwei Alpakas. Die Kinder begrüßten ihn und seine tierischen Anhänger begeistert. Den abschließenden Höhepunkt des ersten Tages bildete das Weihnachtskonzert des Kirchenchores aus mehreren Orten.

Der Weihnachtsmarkt läuft das gesamte Wochenende. Die Besucher erwarten ein kleiner Rummel, die Märchentante, das Backstübel und das Basteln im Pfarrhaus. In der Kirche ist selbst erdachtes und selbst gemachtes zu sehen unter dem Motto „Dorf(er)leben’ im Vordergrund“. (szo/tc)

Das Programm am Sonntag: 14 Eröffnung, 14.30 Uhr Programm der Heidespatzen, 15.30 Uhr Kaspertheater für Kinder, 16 Uhr Weihnachtsmann, 16.30 Uhr Blaskapelle der FeuerwehrMelaune, 17 Uhr Turmblasen, anschließend Konzert in der Kirche.

