Mit Alkohol im Blut hinterm Steuer ertappt

Lauta. Bei einer Verkehrskontrolle am Montag kurz nach Mitternacht in Lauta hat sich eine Autofahrerin mit ihrer Alkoholfahne selbst in die Bredouille gebracht. Eine Streife des Hoyerswerdaer Reviers überprüfte die 36-Jährige, die auf der Schillerstraße unterwegs war. Die Beamten ließen die Frau wegen des auffälligen Geruchs pusten. Aufgrund der umgerechnet 1,3 Promille ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an, zogen den Führerschein der Dame ein und untersagten ihr die Weiterfahrt. Mit der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wird sich die Staatsanwaltschaft Görlitz befassen. (kk/rgr)

