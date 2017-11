Mit Alf Mahlo ins Sanatorium Der Komödiant und seine Schauspielerkollegen erwecken Naturheilkundler Bilz wieder zum Leben.

Zunge raus und Aaahhh sagen, bitte. Die beiden frisch gebackenen Theaterintendanten Alf Mahlo und Henriette Ehrlich laden ihre Zuschauer zu einem witzigen Besuch ins Bilzsanatorium ein. © Kleines Welttheater

Welt-Uraufführung, ja so nennt man es wohl, wenn ein Theaterstück aus frischer Feder geschrieben, das erste Mal das Licht der Bühne erblickt. Und noch dazu in ganz neuen Räumen. Im Kleinen Welttheater in Altkötzschenbroda fand kürzlich die allererste Premiere des Hauses statt.

Alf Mahlo und Henriette Ehrlich haben dort ihre neue Stammspielstätte eingerichtet und sie mit der Premiere von „Kurschatten im Bilzsanatorium“ offiziell eröffnet. Im Stück geht es, der Name verrät es, um den Naturarzt und Visionär Friedrich Eduard Bilz. Die Theatergäste erlebten ihren persönlichen Sanatoriumsaufenthalt zwischen hochkarätigen Kurgästen, Wunderheilern und der Handhabungstherapie nach Dr. Spitzvogel. Und dann zogen auch noch Sigmund Freud und Karl May vom Leder und Oberschwester Gertrud machte ihnen den Einlauf ihres Lebens. Ehrlich und Mahlo stehen bekanntlich für komödiantische Produktionen. Zum Humor kamen aber auch Informationen zur medizinischen und gesellschaftlichen Historie. Das Stück spielt im Jahr 1905. Bilz selbst hat mit seinen in Buchform gefassten Visionen, mit denen er seiner Zeit um 100 Jahre ins Jetzt vorauseilte, die Anstöße geliefert.

Drei Schauspieler übernahmen elf Rollen. Neben den frischgebackenen Theaterintendanten Ehrlich und Mahlo war Schauspieler Mario Grünewald mit von der Partie, der auch schon in der Produktion „Jägerstolz im Unterholz“ mitspielte.

Das neue Theater im Gasthof Sonnenhof (hinter der rustikalen Wirtsstube geht’s in den Saal) ist mit glänzendem Samtvorhang, Leuchtern und Teppich ausgestattet. „Genau unser Stil und so haben wir unser Theater geplant“, meinte Alf Mahlo. „Zeitlos, gemütlich, ein zweites Zuhause.“ Der Sonnenhof hatte nach einem Besitzerwechsel am 30. Juni neu eröffnet. Wie in einem zünftigen Brauhaus dreht sich dort alles ums Bier. Auf der Speisekarte stehen sächsische und böhmische Gerichte. Zu den Theatervorführungen wird auch ein Dinner angeboten. (SZ)

Die nächsten Aufführungen von „Kurschatten im Bilzsanatorium“ finden statt am 10., 17. und 18. November.

