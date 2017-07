Mit Ächzen und Hieven zur Fähre Die Fähranleger werden behindertengerecht umgebaut. Das sorgt für Probleme.

Der Tourist aus Hannover findet die Treppe eine Zumutung. © Klemm

Königstein. Die Fähranleger in Königstein sollen behindertengerecht werden. Für den Umbau wurde bereits Ende Juni die Fährstelle auf der Königsteiner Seite auf einen provisorischen Anleger umgesetzt.

Für Unmut sorgt seitdem die Treppe, die zum Fähranleger führt. Auch der Stadtrat hatte das Provisorium kritisiert. Denn die Treppe ist sehr steil und außerdem sehr eng. Wer mit Kinderwagen oder Gehhilfe unterwegs ist, hat dort ein Problem. Das wurde auch auf der Facebook-Seite Halbestadt-Königstein berichtet. Einem Kommentar zufolge habe man bereits einen Mann mit Gehbehinderung die Treppe hinauftragen müssen. Allein hätte er die Fähre nicht verlassen können.

Auch einem Ehepaar aus Hannover, das am Donnerstag mit der Fähre von Halbestadt nach Königstein übersetzte, machte die Treppe Probleme. Sie mussten ihre Fahrräder hinauf bugsieren. Gar nicht so einfach. Am Tag zuvor hatten sie die Räder hinunter getragen. Ihr Mann habe ihr helfen müssen, für sie sei es zu schwierig gewesen, sagte die Hannoveranerin. Sie fragte sich, warum es nicht wenigstens Schienen gibt, um das Rad besser hochschieben zu können. Die sollten laut Solveig Großer, Pressesprecherin der Oberelbischen

Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) schon diese Woche an beiden Seiten der Treppe eingebaut werden. Geschehen ist das jedoch noch nicht. In Halbestadt sollen die Schienen von Anfang an vorhanden sein, kündigt Solveig Großer an. Dort soll der Fähranleger laut OVPS am 11. Juli auf ein Provisorium umgesetzt werden .

Wegen der Bauarbeiten war der Elberadweg im Bereich der Fährstelle zwischenzeitlich gesperrt. Radfahrer mussten eine kleine Umleitung in Kauf nehmen. Am 6. Juli, als keine Baumaschinen und Bauarbeiter vor Ort waren, war von einer Sperrung nichts zu sehen. Solveig Großer hatte jedoch zuvor angekündigt, dass die Sperrung bis zum Ende der Arbeiten bestehen soll. Die sollen voraussichtlich bis 30. November andauern, teilt sie mit – wenn das Wetter und der Elbepegel mitspielen.

