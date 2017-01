Mit acht Schrauben im Knochen Maximilian Levy war schon Weltmeister. Der Sieg beim Berliner Sechstagerennen aber ist für den Bahnsprinter ein außergewöhnlicher.

Beim Sechstagerennen in Berlin begutachtet der Rennarzt die Narbe an Maximilan Levys linker Schulter. An der war der 29 Jahre alte Lausitzer zehn Tage vor dem Start operiert worden. © Arne Mill

Das Metall in seinem Körper störte den Sprintkönig der Berliner Sixdays nicht. Ausgiebig jubelte Maximilian Levy auf dem Lattenoval der Hauptstadt über einen Triumph, der sportlich zwar zweitrangig, aber dafür außergewöhnlich war. 16 Tage nach einem im Training erlittenen Schlüsselbeinbruch drehte der Ex-Weltmeister, ehemalige Europameister und amtierende deutsche Champion wieder mit einem Sieger-Blumenstrauß eine Ehrenrunde als Sieger der Sprint-Wettbewerbe.

„Die Erfahrung hat mir geholfen“, sagte der Cottbuser Radsport-Profi. Schon zum dritten Mal in seiner Karriere muss Levy mit den Folgen einer Klavikulafraktur klarkommen. „Man hat als Sprinter ja schon eine Muskulatur. Die habe ich in kurzer Zeit nicht verloren“, bemerkte Levy mit einem Lächeln. Nicht einmal Schmerzmittel musste er bei seinem elften Sechstagerennen in der Hauptstadt mehr nehmen.

Im Februar beim Weltcup in Cali und in Los Angeles will sich Levy mit guten Resultaten den WM-Startplatz sichern. „Es wäre meine zwölfte Weltmeisterschaft am Stück“, betonte der 29-Jährige. Sicher werde er durch seine Verletzung in Kolumbien und den USA noch nicht hundert Prozent seiner Leistung abrufen können. Aber bei der WM im April in Hongkong traut er sich das zu – auch mit acht Schrauben und einer Platte in den Knochen. Die müssen noch drinbleiben. „Mal sehen, wo sich die besten Chancen bieten“ , sagte Levy.

Der Sprint-Routinier könnte sich sogar einen Vorteil durch seine Verletzung vorstellen: „Vielleicht komme ich dadurch nicht zu früh in Form.“ Bei Olympia in Rio de Janeiro im vergangenen Sommer hatte das Timing nicht gestimmt. So blieb ein fünfter Rang im Teamsprint die beste Ausbeute am Zuckerhut. Bei den Olympischen Spielen zuvor in London und Peking hatte er Silber und zweimal Bronze gewonnen.

Schuldzuweisungen will Levy nicht aussprechen: „Wichtig ist, dass man aus Rio was lernt.“ Jetzt müsse er das richtige Maß an Regeneration und Belastung finden, bemerkte er zum weiteren Formaufbau. Vier Tage nach seiner Operation hatte er schon wieder auf dem Rad gesessen, sechs Tage später war der Sixdays-Start. „Am Tag zuvor hat man mich noch angerufen, ob ich wirklich komme“, berichtete der Profi: „Da muss man schon hart im Nehmen sein. Ich kann damit aber gut umgehen und habe keine Bedenken gehabt.“ (dpa)

