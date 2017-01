Mit 96 noch unfallfrei am Steuer Ingeborg Puschmann hat jetzt ihren 100. Geburtstag gefeiert. Ihr Leben ist ruhiger geworden, aber im Kopf ist sie topfit.

Ihren 100. Geburtstag hat Ingeborg Puschmann am 7. Januar gefeiert. Sie lebt in der Villa Marie Curie in der Joliot-Curie-Straße. © privat

Ingeborg Puschmann kann Geschichten erzählen. Wie sie sich mit 90 Jahren mit der Kreissäge in den Finger gesägt hat und der Arzt ganz verwundert war, warum eine Frau in dem Alter noch an der Kreissäge steht. „Das hab ich gern gemacht“, sagt die alte Dame und schmunzelt. Oder wie sie ihren 3000 Quadratmeter großen Garten am Flugplatz selbst gepflegt hat, bis sie 95 Jahre alt war. „Der gehört mir immer noch, aber inzwischen habe ich ihn verpachtet“, berichtet sie. Auto gefahren ist sie noch mit 96 Jahren – und zwar unfallfrei: „Nur einmal bin ich an einer roten Ampel geblitzt worden.“ Aber gerade für die Einkäufe habe sie ihren kleinen Twingo sehr geschätzt.

Am 7. Januar hat Ingeborg Puschmann ihren 100. Geburtstag gefeiert. Im Kopf ist sie bis heute topfit. Ihre körperlichen Kräfte haben in den vergangenen Jahren aber nachgelassen, sie hört schwerer, und das Gehen bereitet Probleme. Deshalb ist sie mit 96 Jahren in das Pflegeheim in der Villa Marie Curie gezogen, die frühere Augenklinik in der Joliot-Curie-Straße. Hier läuft sie mit ihrem Rollator über die Gänge. „Und wenn es wärmer wird, holt mich meine liebe Freundin auch wieder im Rollstuhl ab“, freut sie sich. Vorigen Sommer waren die Frauen zum Beispiel im Café im Stadtpark. Dort will die 100-Jährige auch dieses Jahr wieder hin. Im Heim selbst ist sie die Älteste. Mit vielen Jüngeren kann sie allerdings keine Freundschaften mehr aufbauen: „Die meisten sind ja dement.“

Ingeborg Puschmann wurde am 7. Januar 1917 in Görlitz geboren, hat hier das Lyzeum (Gymnasium) besucht und später ihr ganzes Leben in der Neißestadt verbracht. „Bei der Dentistin Fiebiger habe ich Zahntechnikerin gelernt“, erinnert sie sich. Später heiratete sie dann den Zahnarzt Wolfgang Puschmann. Über viele Jahre betrieben sie gemeinsam eine Praxis in der Ja-kobstraße und wohnten im gleichen Haus. „Ich hatte das Labor und habe mich um die Technik gekümmert“, sagt sie. Ihr Mann arbeitete, bis er mit 72 Jahren starb. Da war Ingeborg Puschmann auch schon 68 – und beendete ihr Arbeitsleben, indem sie die Praxis schloss. Die Instrumente verkaufte sie an die Poliklinik, dann setzte sie sich zur Ruhe und zog in eine kleinere Wohnung in der Brautwiesenstraße um.

Seither sind 32 Jahre vergangen. Ingeborg Puschmann hat vor allem die Zeit nach der Wende genossen: „Nun konnte ich reisen und alles nachholen, was vorher nicht möglich war.“ Jedes Jahr hat sie zwei Reisen gemacht, am liebsten Kreuzfahrten. „Einmal sind wir die ganze Westküste Amerikas abgefahren, bis zum Panama-Kanal“, berichtet sie. Auch New Orleans ist ihr bis heute in Erinnerung geblieben: „Die ganze Stadt ist voller Musik, überall stehen die Schwarzen mit ihren Saxofonen.“

Ansonsten hat sie viel Zeit in ihrem großen Garten verbracht. Ihre beiden Kinder leben leider weit entfernt, im Westerwald und in Bayern. Auch die drei Enkel und drei Urenkel sind nicht in Görlitz. Stattdessen kümmert sich die Tochter einer guten Freundin ganz fürsorglich um sie. Zum 100. Geburtstag aber ist die Familie in Görlitz zusammengekommen. Gefeiert hat sie nicht nur im Heim, sondern abends dann auch im Gasthof „Dreibeiniger Hund“.

Für die Zukunft hat die Jubilarin keine großen Ziele: „Jetzt ist jeder Tag ein Geschenk, und ich lebe von einem Tag zum anderen.“ Dass sie einmal so alt wird, hätte sie nicht gedacht. Sie ist die erste in der Familie, die die 100 geschafft hat. Der Vater starb schon mit 65, die Mutter mit 92, die einzige Schwester mit 89. Und wenn es um ihr eigenes Alter geht, nutzt sie gern mal drastische Worte. Dem Trubel zum 100. Geburtstag wollte sie gern aus dem Weg gehen: „Ich dachte, vielleicht kratze ich vorher ab, aber dann hab ich’s doch geschafft.“

