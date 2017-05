Mit 88 Jahren in den Ruhestand verabschiedet Über ein Vierteljahrhundert war Heinz Franke für Amselfallbaude und Nationalpark aktiv. Das hat ihn fit gehalten.

Baudenwirt Uwe Knaak (M.) und Jens Posthoff von der Nationalparkverwaltung (l.) sind Heinz Franke sehr dankbar für alles, was er für die Nationalparkinfostelle in Kurort Rathen geleistet hat. © NPV/Hanspeter Mayr

Sächsische Schweiz. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Sächsischen Schweiz: die Amselfallbaude. Hier können Gäste nicht nur einkehren, sondern erhalten auch besondere Einblicke in die Nationalparkphilosophie. In der historischen Bergbaude im Amselgrund zwischen Kurort Rathen und Rathewalde befindet sich auch eine Informationsstelle des Nationalparks Sächsische Schweiz. Viele, der hier gezeigten Exponate sind besonders für Kinder interessant und aktiv gestaltet. Direkt am Wanderweg gelegen, ist die Amselfallbaude nicht zu übersehen.

Dass die Infostelle so beliebt ist, liegt zu einem großen Teil an der ehrenamtlichen Arbeit von Heinz Franke. Nach 26 Jahren wurde der 88-Jährige nun gebührend in den Ruhestand verabschiedet. Auf die Frage nach seinem Motiv, sich als Rentner so zu engagieren, sagt er: „Ich war Sportwanderer und wollte fit bleiben und das mit etwas Sinnvollem verbinden. Da kam mir der Naturschutzdienst gerade recht.“ Als 1991 die regelmäßige Betreuung der Amselfallbaude nach deren Ertüchtigung anstand, hatte er nicht gezögert und zugesagt. Zu seinen Aufgaben gehörte, die Infostelle zu betreuen und zu reinigen, für vollständiges Informationsmaterial zu sorgen und natürlich für die Information der Besucher. Kleinreparaturen gingen dem gelernten Feinmechaniker schnell von der Hand.

Mit den Jahren entdeckte Heinz Franke seine grüne Ader, mit Geschick und Geschmack verschönerte er die Baude und rettete kleine Weißtannen im Amselgrund vor ihrem frühzeitigen Lebensende unter Wanderschuhen, wenn sie zu dicht am Wegesrande aufgingen, heißt es aus der Nationalparkverwaltung. Jedes Jahr hat er durchschnittlich an 45 Donnerstagen diese Aufgabe ehrenamtlich übernommen.

„Nun ist es gut“, sagt Heinz Franke, der einem anderen Ehrenamt in Dresden und den regelmäßigen Besuchen der Semperoper weiterhin treubleiben will. Jede Woche fuhr der Dresdner mit Straßenbahn, S-Bahn und Fähre in den Kurort Rathen und schritt zu Fuß zum Amselfall und zurück. „Ich brauche kein Auto, wozu?“, fragt Heinz Franke. Es sei mit der Bahn einfach kostengünstiger.

Die Kolleginnen und Kollegen der Nationalparkverwaltung bedanken sich ganz herzlich bei Heinz Franke für die langjährige uneigennützige Unterstützung. „Jedes Treffen mit ihm war auch menschlich ein Gewinn“, erklärt Hanspeter Mayr, Sprecher der Nationalparkverwaltung. (SZ/gk)

Öffnungszeiten Infostelle: Mai bis September 10 - 18 Uhr, im Oktober 10 - 16 Uhr

