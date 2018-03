Mit 85 Jahren noch Feuerwehrmann Die Gemeindefeuerwehr Rietschen ist erst 25 Jahre alt und geht neue Wege für die Einsatzbereitschaft.

Gemeindewehrleiter Wilfried Reckusch und der stellvertretende Kreisbrandmeister Gerd Preußing zeichnen den 85-jährigen Kameraden Wilfried Krautschick (von links) für 70 Jahre Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Hammerstadt aus. © Rolf Ullmann

Rietschen. Beifall brandet auf, als Gemeindewehrleiter Wilfried Reckusch in Rietschen Wilfried Krautschick vor die Bühne bittet. Der 85-Jährige gehört seit 70 Jahren der freiwilligen Feuerwehr in Hammerstadt an. Gerd Preußing, der neue stellvertretende Kreisbrandmeister aus Weißwasser, gratulierte ihm herzlich während der Jahreshauptversammlung der Gemeindefeuerwehr Rietschen. In Abwesenheit erhielten die Kameraden Horst Kießling aus der Wehr Hammerstadt sowie Martin Schulz aus der Ortswehr Neuliebel eine Würdigung für 70 Jahre Dienst in der freiwilligen Feuerwehr.

Viel jünger ist dagegen die Gemeindewehr Rietschen. Ein kleines Präsent erinnert die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung daran, dass die diesjährige Veranstaltung zugleich den Rang einer Jubiläumsversammlung hatte. Denn vor 25 Jahren wurde die Gemeindefeuerwehr Rietschen am 20. April im Kinosaal Rietschen aus der Taufe gehoben. In seinem Bericht dankte Gemeindewehrleiter Wilfried Reckusch Dieter Götteritz und Gerd Starke, die erster Gemeindewehrleiter und Stellvertreter waren. Gerd Starke wurde übrigens am Sonnabend wieder in dieses Amt gewählt: 52 von 71 Kameraden stimmten für ihn als stellvertretenden Gemeindewehrleiter. Mit 61 Stimmen wurde auch Wilfried Reckusch als Gemeindewehrleiter für eine neue Amtszeit bestätigt.

Es wird keine leichte. Denn ganz oben auf der Agenda steht auch in Rietschen das Sichern der Einsatzbereitschaft. Die Anfangsstärke der Gemeindewehr betrug 1993 167 Mitglieder. Derzeit gehören ihren Reihen 117 an. Davon leisten 70 Kameradinnen und Kameraden ihren Dienst in den Reihen der aktiven Abteilungen. Angesichts dieser Entwicklung stellte Bürgermeister Ralf Brehmer dann fest, „dass die Wehren mehr und mehr zusammenarbeiten müssen, um die anstehenden Aufgaben erfüllen zu können.“ So gilt es, die Einsätze, gestützt auf stabile Funkverbindungen, noch besser zu koordinieren.

Als eine Voraussetzung dafür wird die Ausbildung in den Ortswehren künftig immer mehr an zentrale Punkte verlagert und mit einheitlichen inhaltlichen Schwerpunkten durchgeführt werden. Sowohl der Gemeindewehrleiter als auch der Bürgermeister betonten die Bedeutung der Mitgliedergewinnung für die Wehren. So sollte mit jedem, der neu in die Gemeinde Rietschen zieht, mindestens einmal darüber gesprochen werden, ob er sich als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr aktiv einbringen will. In Teicha und Hammerstadt sind dabei die ersten positiven Erfahrungen zu verzeichnen.

Lob gab es für die Arbeit der Familie Fuchs mit dem Feuerwehrnachwuchs. In den Reihen der Jugendfeuerwehr der Gemeinde erlernen zurzeit sechs Mädchen sowie 20 Jungen im Alter zwischen acht und 16 Jahren das Einmaleins eines Feuerwehrmannes. Lukas Hänchen, einer der Feuerwehreleven, verwies in seinem Bericht unter anderem auf die Erfolge, die jüngst während der Kreismeisterschaften der Jugendfeuerwehren in Niesky erreicht wurden. In der Gemeindefeuerwehr wurde inzwischen auch die Regel des automatischen Ausscheidens aus den Reihen der aktiven Abteilungen ab einem bestimmten Lebensalter außer Vollzug gesetzt.

